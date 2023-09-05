日本京阿尼縱火案開審　被告揭事前一個月籌劃無差別殺人（更新）

在2019年，造成36人死亡的京都動畫（京阿尼）工作室縱火案，案件今日（5日）起在京都地方法院，在有陪審團下進行審訊。被告青葉真司在庭上承認是自己縱火，但指自己沒有想過會造成這麼多人死亡。辯方律師就指被告當時出現妄想，希望以被告當時精神錯亂，而獲判無罪或減刑。不過控方在今日的審訊中表示，青葉在事發前一個月，曾計劃無差別殺人，只是最終自行放棄而告吹。

在2019年的7月，位於京都的京阿尼第一工作室被青葉帶同的汽油，在工作室外縱火。火警燃燒了工作室內的易燃物品，包括一些作畫的草圖。最終因為濃煙，導致工作室內36名職員死亡、32人受重傷。案件今日開始進行公開審訊。在今早的聆訊，45歲的被告青葉真司承認自己作案。他解釋：「事發之時我沒有其他辦法，但我沒想到會死這麼多人。我想現在我是做過頭了。」