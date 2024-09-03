日本人不滿鹿仔常遭戲弄 疑中國遊客踢奈良鹿遭喝止

日本奈良公園因一群野生鹿隻成為著名景點，不少遊客會買仙貝餵鹿。但最近頻頻發生遊客戲弄甚至踢打鹿兒，惹來日本人不滿。繼揚腿腳踢和餵食沾有鹿屎的仙貝後，最新是一名男遊客用鞋尖踢鹿腳趾，有日本人見狀喝罵阻止。拍片者聲稱，有關遊客來自中國。大家到奈良餵鹿不要做「失德」遊客，尊重和愛護那裡的鹿仔。

日本YouTuber「原田將大」日前上載片段，指一名中國人像踢足球般踢鹿隻，他立即舉機拍攝，又指那名中國人身旁的女子裝成一副受害者的樣子生氣，所以將她趕出奈良公園。原田將大稱，「你來日本目的是甚麼？虐待動物的人絕不能原諒。」他還呼籲網民廣傳帖文。