日本人口去年再少近90萬人　自1950年來減少最多

日本政府今日（14日）公布的最新人口推算數字，至去年10月1日為止，日本人口減少近90萬，是1950年有統計以來減少得最多的數字。而全日本47個行政區，只有東京及琦玉錄得增長，最年輕的14歲以下人口佔比跌至11.2%，是有紀錄的新低。
日本總務省在今日公布最新的人口估算，日本人口數字為約120,296,000人，比去年減少89.9萬人，是自1950年進行統計以來，最大的減少。而連同外國人口就有123,802,000人，仍較之前一年少55萬人，是連續14年下跌。在各地方統計中，僅得東京都及琦玉縣人口增長，而且少子化及高齡化問題擴大。在14歲以下的人口，僅1,383萬人，比之前一年減34.3萬人，佔人口比率也僅11.2%，是統計以來最低。至於65歲以上的人口有3,624.3萬人，比去年增加1.7萬，佔總人口的29.3%，也是有統計最多。而勞動人口的15至64歲有7,372.8萬人，比去年少22.4萬，佔餘下的59.6%。
日本內閣官房長官林芳正今日在記者會上回應指，有關的數字表示少子化的問題仍未解決。他指：「希望讓更多人生育及養兒的想法未能達成，令到少子化問題沒有解決。」他表示日本政府已着手落實向種支援的措施，當中包括改善育兒環境及有關的經濟支援。林又表示，鄉郊地方的人口明顯下跌，他表示政府未能改變人口向東京都市圈集中的流向，但會尋找方法吸引年輕人及女性移到其他地方居住。