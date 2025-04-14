日本人口去年再少近90萬人　自1950年來減少最多

日本政府今日（14日）公布的最新人口推算數字，至去年10月1日為止，日本人口減少近90萬，是1950年有統計以來減少得最多的數字。而全日本47個行政區，只有東京及琦玉錄得增長，最年輕的14歲以下人口佔比跌至11.2%，是有紀錄的新低。

日本總務省在今日公布最新的人口估算，日本人口數字為約120,296,000人，比去年減少89.9萬人，是自1950年進行統計以來，最大的減少。而連同外國人口就有123,802,000人，仍較之前一年少55萬人，是連續14年下跌。在各地方統計中，僅得東京都及琦玉縣人口增長，而且少子化及高齡化問題擴大。在14歲以下的人口，僅1,383萬人，比之前一年減34.3萬人，佔人口比率也僅11.2%，是統計以來最低。至於65歲以上的人口有3,624.3萬人，比去年增加1.7萬，佔總人口的29.3%，也是有統計最多。而勞動人口的15至64歲有7,372.8萬人，比去年少22.4萬，佔餘下的59.6%。