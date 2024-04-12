日本人口去年減少83萬人創新高　家庭人數10年後平均不足2人

日本總人口連續13年減少，根據總務省今日（12日）公布，截至去年10月1日的人口估算結果顯示，包括外國人在內的日本總人口有超過1.24億人，按年減少59.5萬人，是連續13年下跌。而單計日本人，按年減少83.7萬人，是自1950年有統計以來下跌最多。而根據數字更估算，因為獨身男女增加，到2033年日本的家庭平均人數將少於2人至1.99人。
日本總務省公布，直至去年10月為止，全日本包括外國人在內有124,352,000人，數字與之前一年同期少59.5萬，而單計日本人口，就只有121,193,000人，比之前一年少83.7萬。而根據年齡劃分，因為戰後嬰兒潮年代的人在2022年開始加入，日本75歲以上的長者人數增加71.3萬人至2,007.8萬人，是首次超過2,000萬。然而14歲或以下的人口僅得1,417.3萬人，比去年再少32.9萬人，佔全部人口的11.4%，是有紀錄最低。
未婚沒近親獨居老人將大增
另外作為主要勞動力的15至64歲人口繼續減少，較去年再少25.6萬人至7,395.2萬人，佔總人口的59.5%，比之前一年輕微上升0.1個百分點。而65歲以上的人口減少9,000人，是在日本社會高齡化以來首次減少，不過佔比仍然增至29.1%，為有紀錄最高。
日本厚生勞働省的國立社會保障及人口問題研究所公布，根據估算到2033年，日本的家庭平均人數將會少於2人，至1.99人。到2047年更加會降到1.92人。主要是因為未婚人口增加，導致未來65歲以上的高齡獨身家庭數字上升。研究所表示，根據估算，到2050年日本有約6成男士未婚，女性亦有超過3成。研究所表示，沒有近親的長者人數將會急升，社會孤立及孤獨問題將變得嚴重。
研究又指出，日本一人家庭的比例將從2020年的38%，增加到2050年的44.3%，65歲以上獨居長者到2050年將佔總人口26.1%，未婚獨居老人的比例將達到59.7%，30年間增加26個百分點。