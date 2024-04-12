日本人口去年減少83萬人創新高　家庭人數10年後平均不足2人

日本總人口連續13年減少，根據總務省今日（12日）公布，截至去年10月1日的人口估算結果顯示，包括外國人在內的日本總人口有超過1.24億人，按年減少59.5萬人，是連續13年下跌。而單計日本人，按年減少83.7萬人，是自1950年有統計以來下跌最多。而根據數字更估算，因為獨身男女增加，到2033年日本的家庭平均人數將少於2人至1.99人。

日本總務省公布，直至去年10月為止，全日本包括外國人在內有124,352,000人，數字與之前一年同期少59.5萬，而單計日本人口，就只有121,193,000人，比之前一年少83.7萬。而根據年齡劃分，因為戰後嬰兒潮年代的人在2022年開始加入，日本75歲以上的長者人數增加71.3萬人至2,007.8萬人，是首次超過2,000萬。然而14歲或以下的人口僅得1,417.3萬人，比去年再少32.9萬人，佔全部人口的11.4%，是有紀錄最低。