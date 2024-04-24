日本人口持續下降 報告：未來30年744城鎮恐消失

由日本民間專家組成的「人口戰略會議」周三(24日)發表報告，警告日本有744個市區町村，相當於近4成城鎮面臨消失的風險，主因是到了2050年，介乎20至39歲、主要生育年齡的女性人口將會減少一半，政府需迫切採取對策。

該報告根據「國立社會保障人口問題研究所」的推算估計，將日本全國1,729個地方自治體分為4大類，其中推估在未來30年內、2050年為止，20歲至39歲年輕女性人口將會減半的市區町村，被定義為「面臨消失風險的自治體」。

第2類是雖然沒有面臨消失風險，但出生率低，且人口增長主要依賴外部人口流入的地區，被稱為「黑洞型自治體」。第3類是100年後，年輕女性仍佔全部人口的近5成，被稱為「自立持續可能性自治體」，第4類則為「其他」。