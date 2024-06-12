日本人海鮮消費量創新低 甚麼原因少了吃壽司魚生？

日本人少了吃壽司魚生？日本人飲食習慣過去20年似乎有所改變，根據官方統計及調查，日本人今年平均海鮮消費量相比20年前減少一半，但肉類消費量卻持續增長，主因可能與鮮魚價格高，以及新一代愛吃肉有關。 日本人海鮮消費量比高峰期減半 《讀賣新聞》報道，日本內閣會議周二(11日)通過的2023年度「水產白皮書」指出，2022年度日本每人每年平均消費海鮮量約22公斤，創歷史新低，相比高峰期的2001年度40.2公斤僅剩約一半，但每人平均肉類消費量在過去20年卻持續增長，到2022年度已達34公斤。

至於每人每年購買新鮮海產量同樣減少，2023年僅6,368克，相較2004年的1萬2,920克減半。 甚麼原因日本人少了吃新鮮魚？ 根據農林水產省調查，被問到相比肉類為何較少購買海鮮，45.9%受訪者表示「家人喜歡肉類」、42.1%認為「海鮮價格高」，還有38%認為「海鮮處理較麻煩」。

水產業人手不足 此外，水產業人手不足及高齡化問題也很嚴重。2022年的漁業就業人口為12萬3,100人，比2003年的23萬8,300人減半。在65歲以上從業員佔37.7%居高不下的情況下，2022年度新投入漁業的僅1,691人。