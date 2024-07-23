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國際
2024-07-23 19:21:57

日本人登山執到40年前罐裝可樂 仲有氣聲稱「飲得」網民笑：勇氣可嘉(有片)

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日本網民到山梨縣登山時拾到1980年代生產的罐裝可樂。(互聯網)

日本網民到山梨縣登山時拾到1980年代生產的罐裝可樂。(互聯網)

日本網民「とりちゃん@isohiyodori3」本月21日在社交平台「X」發圖文表示，到山梨縣北岳大樺沢登山時，拾到一罐1980年代生產的罐裝可樂，「有氣」、「能飲用」。翌日再上傳開罐影片，可見倒出來的可樂仍然有氣，但罐上方和罐底看來微微隆起，未知裡面的汽水是否已變質。

帖文一出，即吸引網民視線，短短數天累計逾872.8萬點擊、6,553次轉發、4.9萬按讚，影片也累計逾49.5萬點擊觀看。

日本網民到山梨縣登山時拾到1980年代生產的罐裝可樂。(互聯網) 網民到山梨縣北岳大樺沢登山時發現陳年可樂。(互聯網) 日本網民到山梨縣登山時拾到1980年代生產的罐裝可樂，竟仍有氣泡。(互聯網) 網民打開陳年可樂。(互聯網) 網民打開陳年可樂。(互聯網) 網民打開陳年可樂。(互聯網) 倒出陳年可樂。(互聯網) 陳年可樂仍有氣。(互聯網) 陳年可樂仍有氣泡。(互聯網)

網民：直是驚人

不少人讚嘆，「真是驚人！」也有人驚訝「竟然沒變質」、「罐頭的耐久性真是了不起」。有人指出，「可樂是酸性，pH值為2.2，因此可能不易變質」。有人大讚發文者，「真有勇氣了，我從小就被告知不要吃撿到的東西」。

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