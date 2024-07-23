日本人登山執到40年前罐裝可樂 仲有氣聲稱「飲得」網民笑：勇氣可嘉(有片)

日本網民到山梨縣登山時拾到1980年代生產的罐裝可樂。(互聯網)

日本網民「とりちゃん@isohiyodori3」本月21日在社交平台「X」發圖文表示，到山梨縣北岳大樺沢登山時，拾到一罐1980年代生產的罐裝可樂，「有氣」、「能飲用」。翌日再上傳開罐影片，可見倒出來的可樂仍然有氣，但罐上方和罐底看來微微隆起，未知裡面的汽水是否已變質。

帖文一出，即吸引網民視線，短短數天累計逾872.8萬點擊、6,553次轉發、4.9萬按讚，影片也累計逾49.5萬點擊觀看。