日本人登山執到40年前罐裝可樂 仲有氣聲稱「飲得」網民笑：勇氣可嘉(有片)

日本網民「とりちゃん@isohiyodori3」本月21日在社交平台「X」發圖文表示，到山梨縣北岳大樺沢登山時，拾到一罐1980年代生產的罐裝可樂，「有氣」、「能飲用」。翌日再上傳開罐影片，可見倒出來的可樂仍然有氣，但罐上方和罐底看來微微隆起，未知裡面的汽水是否已變質。
帖文一出，即吸引網民視線，短短數天累計逾872.8萬點擊、6,553次轉發、4.9萬按讚，影片也累計逾49.5萬點擊觀看。
網民：直是驚人！
不少人讚嘆，「真是驚人！」也有人驚訝「竟然沒變質」、「罐頭的耐久性真是了不起」。有人指出，「可樂是酸性，pH值為2.2，因此可能不易變質」。有人大讚發文者，「真有勇氣了，我從小就被告知不要吃撿到的東西」。
北岳大樺沢で拾った古い缶コーラ、普通に飲めた。炭酸も抜けてなかった。— とりちゃん (@isohiyodori3) July 21, 2024
プルタブ式は1980年代頃までの、生産らしい。 pic.twitter.com/5i9TMVKrfN
開封シーン pic.twitter.com/SWkGdYgrFT— とりちゃん (@isohiyodori3) July 21, 2024