日本人過夜新選擇　24小時健身室負責人指難杜絕

日本媒體報道，繼網吧及餐廳之後，24小時營業的健身室成為日本人的過夜的住宿選擇。有關連鎖集團負責人就表示，他們雖然有關注及留意店舖狀況，但難以杜絕。

日本媒體的報道，網上有人表示因為24小時的健身室與工作地點相近，因此成為了他們作為工作後過夜的選擇。日本其中一間連鎖健身室負責人表示：「從結論來說，數字是在減少，但一定還有一定數量的存在。」他指出：「我們在第2日就可以知道人們的情況。有些人在浴室洗個澡後，就會在休息室小睡片刻，然後第二朝上班。」他表示在一些於車站旁的店舖，是會發現有人在等待每日的首班列車，甚至是見過有人帶睡袋到健身室。