日本人過夜新選擇　24小時健身室負責人指難杜絕

日本媒體報道，繼網吧及餐廳之後，24小時營業的健身室成為日本人的過夜的住宿選擇。有關連鎖集團負責人就表示，他們雖然有關注及留意店舖狀況，但難以杜絕。
日本媒體的報道，網上有人表示因為24小時的健身室與工作地點相近，因此成為了他們作為工作後過夜的選擇。日本其中一間連鎖健身室負責人表示：「從結論來說，數字是在減少，但一定還有一定數量的存在。」他指出：「我們在第2日就可以知道人們的情況。有些人在浴室洗個澡後，就會在休息室小睡片刻，然後第二朝上班。」他表示在一些於車站旁的店舖，是會發現有人在等待每日的首班列車，甚至是見過有人帶睡袋到健身室。
有人甚至帶備睡袋
負責人表示，他們有向這些顧客了解原因，他表示：「有人因為工作需要，每星期就有一日（離家較遠工作）。因為健身室與工作地點靠近，找酒店又有點麻煩。在想起自己是健身室的會員，所以在上班的日子就在健身室等到朝早。」有健身室的前經理表示：「舉個例，會有人在深夜時間於伸展區逗留超過5小時才離開。甚至有人會進入沐浴間鎖起約5個小時還未出來的。」
負責人指，他認為有人在健身室住宿情況並不理想。他指這一樣會對真正使用健身室訓練的人帶來不好的環境，同時也會有清潔的問題。他指，健身室的環境還是需要顧客等各方面的行為及道德來維持，故需要大家的合作。他指出雖然健身室對顧客的進出時間有實際的限制，不過相信仍會有人在利用規則中的漏洞。