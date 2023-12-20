日本今年遊客數突破2000萬　上月香港遊客微升至20萬人次創新高

日本觀光局今日（20日）公布11月旅客數字的估算，當中上月的訪日旅客與2019年疫情前相若，並且連續6個月達到200萬人次的水平，在今年已錄得超過2,000萬人次的遊客。至於香港方面，上月訪日遊客達到20萬人次，是有記錄以來11月份最高。
根據日本觀光局的估算數字，在23個統計的市場中，有13個地方創下有記錄以來11月份最高的旅客數字，當中包括南韓、台灣、香港、新加坡、澳洲及美國等。而全個月的旅客總數，達244.08萬人次，與2019年同月相若。而直至上月為止，已有2,233.2萬人次訪日。觀光局就指，在重新開放個人遊一年後，訪日外國遊客數字已確實地回復至疫情前，因此之後計劃是開始吸引旅客持續觀光以及擴大旅客消費額作為目標。
在報告指出，香港旅客雖然旅遊的費用上升，不過來往港日之間的直航航線已經回復，而地方機場的航班亦陸續復航，加上在紅葉季節的需要上升，令訪日的香港遊客，在11月首次突破20萬人次，達20.04萬人次，是日本第4高的旅客來源地。至於中國方面，報告指因為進入中國的旅遊淡季以及機票價格高昂影響，上月訪日的中國遊客只有25.83萬人次，僅為疫情前同一個月份的34.4%，不過來往北京及名古屋與上海至岡山的航線仍在增加航班。