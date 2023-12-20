日本今年遊客數突破2000萬　上月香港遊客微升至20萬人次創新高

日本觀光局今日（20日）公布11月旅客數字的估算，當中上月的訪日旅客與2019年疫情前相若，並且連續6個月達到200萬人次的水平，在今年已錄得超過2,000萬人次的遊客。至於香港方面，上月訪日遊客達到20萬人次，是有記錄以來11月份最高。

根據日本觀光局的估算數字，在23個統計的市場中，有13個地方創下有記錄以來11月份最高的旅客數字，當中包括南韓、台灣、香港、新加坡、澳洲及美國等。而全個月的旅客總數，達244.08萬人次，與2019年同月相若。而直至上月為止，已有2,233.2萬人次訪日。觀光局就指，在重新開放個人遊一年後，訪日外國遊客數字已確實地回復至疫情前，因此之後計劃是開始吸引旅客持續觀光以及擴大旅客消費額作為目標。