日本代理指無人島乏本地人問津　地產公司指每年約百宗中國人買島查詢

日本朝日電視台繼續追訪屋那霸島的事件，並找到了之前擁有的公司職員。那職員表示：「這以前是一個充滿故事的島，是一個佈滿騙子的島，只有想賺那些錢的人才會買。」職員透露，自己在Twitter看到有關中國女子的說法，自己也感到驚訝，因為他根本不知道是賣給了中國人，還是為對方是日本企業。

一名中國女子聲稱購買沖繩無人島的事件，日本傳媒繼續發掘當中的真相。其中有媒體找到了將島嶼轉售予女子企業的公司職員，職員指那個島背後充滿「謊言」和「欺詐」，在日本已沒有乏人問津，然而他指當日是日本的代表與他接洽，根本不知道會落入中國人手上。而有日本地產企業指，每年就有約100宗中國人查詢購買無人島的方案。

島上原計劃設立養蝦場

該職員表示，原本買入屋那霸島的是當地的漁業協會，並且募集資金希望在該處設置養蝦場。然而計劃最終失敗，整個計劃留下來一堆的欠債。他指，最初計劃養蝦場的人，在不斷地向外借貸之下，令公司背負了很重的債項而破產。他透露，漁業協會為了將土地售出，而成立公司承擔有關債務，並連同債權過度的方式，將島的擁有權轉讓。

他透露，本身這個島就很難賣出，但之後卻突然有一個日本男子表示有意收購，並開始與他商討。職員透露，那個男子曾向他展示與兩個有影響力的政要合照，令他覺得這男子是可信。而他在3年前的12月，在東京港區的公司，完成屋那霸島地權的交易合約。直到那段影片在日本流傳，這職員才知道對方只是代表。對於中國人購入日本島嶼，他認為也有問題，覺得政府應該監管。

有日本地產企業表示，每年都有約100宗來自中國企業的查詢，表示有意購入日本的島嶼，並提出作價。有企業代表透露，由於中國人要購買日本的土地不易，因此他們會在東京及大阪成立一些地產企業，並透過日本的職員洽購土地。代表又表示，因為國家利益及國防的考慮，不單是中國人，其他外國人要購買也不是容易。他又表示，現在要購買沖繩的島嶼，都會被追問究竟買家的身分和目的。而他亦相信，那個中國企業也很難將土地脫手。