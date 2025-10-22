日本代辭職公司原來涉違規　非法處理法律事務

日本警視廳，今日（22日）進入一間提供代客人辭職服務的公司，以及一間律師行進行搜查。據報道指出，有關的辭職代理，有可能在業務過程中違反律師執業法例，非法提供法律中介服務。

日本的辭職代理業務在近年興起，據報自公司在2022年成立以來，為超過4萬人提供有關的服務。而據日本的商業研究表示，有15.7%的大企業都收到有關辭職代理的辭職請求。然而日本警方指出，當中可能涉及非法的法律諮詢服務。日本警視廳在今日派出約100名的搜查員，到大型辭職代理公司「Momuri」進行搜查，同時亦搜查另一間東京的律師事務所。日本媒體報道指出，在代理提出辭職後，公司需要就員工餘下的加班費、有薪假期及辭職需要的文件進行確認，當中的手續涉及法律諮詢的問題，因此有關公司會介紹律師為客戶解決問題，並收取中介費用，違反日本的律師執業法規。