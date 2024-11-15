日本企業推可食用緩衝物　稱：帶給收貨人驚喜和感動

為了避免貨物在運送途中因碰撞損傷，店家經常在紙箱內放置緩衝物。然而，這些緩衝材料在收貨過後，往往只會被丟棄，甚少重用。日本就有企業看到商機，發明了可食用的緩衝物，讓緩衝材料不會在運送任務完成，就被當成垃圾棄掉。

綜合報道，由高知縣地產外商公社所營運的「高知県産品データベース」的網站，有一種叫做「能吃的緩衝材」商品。而所謂能吃的緩衝物，其實就是由用膠袋裝著的鹹味爆谷。根據網站上的資料，產品由一間有多年歷史名叫「 Azechi Shokuhin」的食品公司所研發，介紹指「雖然為了保護貨品，緩衝物是不可或缺，但用完就會變成垃圾。這個『可食用的緩衝材』由爆谷製成，如同名字所指，在保護貨品後，還能夠美味地被享用，相當環保。是可以帶給收貨人驚喜、感動，具有幽默感的商品」。