日本企業推可食用緩衝物　稱：帶給收貨人驚喜和感動

為了避免貨物在運送途中因碰撞損傷，店家經常在紙箱內放置緩衝物。然而，這些緩衝材料在收貨過後，往往只會被丟棄，甚少重用。日本就有企業看到商機，發明了可食用的緩衝物，讓緩衝材料不會在運送任務完成，就被當成垃圾棄掉。
綜合報道，由高知縣地產外商公社所營運的「高知県産品データベース」的網站，有一種叫做「能吃的緩衝材」商品。而所謂能吃的緩衝物，其實就是由用膠袋裝著的鹹味爆谷。根據網站上的資料，產品由一間有多年歷史名叫「 Azechi Shokuhin」的食品公司所研發，介紹指「雖然為了保護貨品，緩衝物是不可或缺，但用完就會變成垃圾。這個『可食用的緩衝材』由爆谷製成，如同名字所指，在保護貨品後，還能夠美味地被享用，相當環保。是可以帶給收貨人驚喜、感動，具有幽默感的商品」。
受朋友一句說話啟發生產
食品公司社長表示，有一次朋友看到他們出的爆谷時，隨口說了一句「這真像緩衝物呢」，啟發她的靈感，於是開始將爆谷作為緩衝物料售賣。其實「可食用緩衝材」已推出多年，但近年多了一些高知特產販賣時，也會用他們這款可食用緩衝物，既能好好保護貨品避免碰撞，又能滿足顧客的胃口。不少日本網民上載附有相關「可食用緩衝材」的包裹，紛紛表示震驚，大讚為「附送的禮物」、「是以前為戲院生產爆谷的公司所生產……很懷舊」。