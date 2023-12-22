日本估算2050年鄉郊地方人口減三成　25地方長者人口佔四成

日本一個研究估算，在2050年按地方進行統計的話，除了東京都之外的人口，都會比2020年時減少，而包括東北秋田縣在內，共有11個縣人口會銳減3成。同時非都會地方的老齡化嚴重，有25個道縣將會有多達4成以上的長者。

日本國立社會保障及人口問題研究所在今日（22日）公布，以日本都道府縣人口的推算，當中47個都道府縣，就只有東京都以外，其餘46個道府縣人口都會下跌。其中秋田及青森兩縣，人口會比2020年時少接近4成，而岩手、高知、長崎、山形、德島、福島、和歌山、山口及新潟的9個縣，人口會少3成以上。而東京人口上升，是因為新冠疫情出現的人口外移減少，還有外國移民增加，成為唯一的增長地區，然而估算亦指在出生率低迷下，到2040年後人口亦會開始下跌。