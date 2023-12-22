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國際
2023-12-22 17:58:48

日本估算2050年鄉郊地方人口減三成　25地方長者人口佔四成

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日本估計2050年地方的人口老化嚴重。(路透社)

日本估計2050年地方的人口老化嚴重。(路透社)

日本一個研究估算，在2050年按地方進行統計的話，除了東京都之外的人口，都會比2020年時減少，而包括東北秋田縣在內，共有11個縣人口會銳減3成。同時非都會地方的老齡化嚴重，有25個道縣將會有多達4成以上的長者。

日本國立社會保障及人口問題研究所在今日（22日）公布，以日本都道府縣人口的推算，當中47個都道府縣，就只有東京都以外，其餘46個道府縣人口都會下跌。其中秋田及青森兩縣，人口會比2020年時少接近4成，而岩手、高知、長崎、山形、德島、福島、和歌山、山口及新潟的9個縣，人口會少3成以上。而東京人口上升，是因為新冠疫情出現的人口外移減少，還有外國移民增加，成為唯一的增長地區，然而估算亦指在出生率低迷下，到2040年後人口亦會開始下跌。

報告又以今年4月的政府報告，指隨着平均壽命延長以及外國人的增加，相信人口的下跌會放緩，至2045年時的人口會比2018年的估計為高。然而估算又指，日本65歲以上的長者人口，會在2043年達到高峰，而當中東京、愛知及沖繩3個都縣，長者人口會在2050年後繼續增加，另外有26個道縣的長者人口比2020年時減少。而秋田及青森，估計到時每2個人就有1個是長者，其餘還有23個縣的長者人口會超過4成。至於東京就大約有3成左右。

東京將是日本到2050年人口仍有增長的地區。(美聯社)

東京將是日本到2050年人口仍有增長的地區。(美聯社)

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