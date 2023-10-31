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國際
2023-10-31 12:30:00

日本便利店貼「廁所禁止飲食」告示　「便所飯」以年輕女性比例最高

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「日本人的歐吉桑」於27日在臉書貼出照片，他解釋這是偶爾在日本便利商店洗手間會看到的警告，其紙條上寫的是「請不要在洗手間飲食」，他也說可能有些台灣人不太能理解這現象，但其實在日本還真的有要在洗手間裡吃東西，才會感到輕鬆、自在的人。

經常分享台日文化差異的旅台日本部落客「日本人的歐吉桑」於27日在臉書分享1張照片，照片中是貼在日本便利商店洗手間的警告，提醒客人「請不要在洗手間飲食」。此文一出，許多網友都看傻了眼，但其實這已是部分日本人的日常。

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「便所飯」已是部分日本人的日常。（圖／翻攝自狄の用務員維基百科）

「便所飯」已是部分日本人的日常。（圖／翻攝自狄の用務員維基百科）

有人要在洗手間吃東西才會感到輕鬆

「日本人的歐吉桑」於27日在Facebook貼出照片，他解釋這是偶爾在日本便利商店洗手間會看到的警告，其紙條上寫的是「請不要在洗手間飲食」，他也說可能有些外國人不太能理解這現象，但其實在日本還真的有要在洗手間吃東西，才會感到輕鬆、自在的人。此文一出，許多網友都看傻了眼，紛紛留言「在廁所吃東西真的無法理解！感覺就挺噁心的」、「喜歡配著廁所的特殊氣味用餐嗎」。事實上，日本Youtuber吉田皓一就曾拍影片介紹6個外國人不能理解的日本文化，其中就包括廁所內用餐，會有此現象出現，是因為有人可能不喜歡和同事一起用餐，又或者是有社交恐慌的人，因為不喜歡獨自吃飯的模樣被外人用異樣眼光看待，所以才選擇躲在廁所吃飯，還因此延伸出「便所飯」這個稱呼。據2013年的日本社會調查顯示，有多達12.08%的受訪者曾在廁所吃過飯，且還以年輕女性族群比例最高。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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