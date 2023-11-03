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國際
2023-11-03 16:50:09

日本僱員幸福感全球墊底　土耳其奪第一　印度及中國緊隨其後

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日本員工幸福感全球墊底　土耳其奪第一　印度中國緊隨其後

麥肯錫健康促進研究院（McKinsey Health Institution, MHI）2日一份問卷調查報告，結果顯示在全球30個國家中，日本員工自評的身心健康排名墊底，土耳其則拿下第一名。

日本員工很難跳槽或轉職

該項報告針對30國家的3萬多名企業員工進行民意調查，透過身體、心理、社會和精神健康做為指標，調查結果顯示，日本得分25%墊底，分數最高的則是土耳其，以78%奪冠，76%的印度和75%中國緊追在後，全球平均分數為57%。

雖然日本企業的「終身僱用制」和「工作保障」，在全球享有盛譽，但是這也間接代表著，如果員工對當前公司的薪水或是內部制度不滿意，也很難跳槽或轉職。

日本員工身心健康全球墊底　土耳其奪第一　印度中國緊隨其後

日本員工普遍對自己的評價不高

日本保險控股公司「MS&AD」董事會成員科普（Rochelle Kopp）說明，日本員工普遍對自己的評價不高，他們在工作上難以取得就感，工作環境帶來的壓力很大，與此同時，越來越多的日本員工選擇放棄終身僱用，改為簽訂短期合同，也加劇了不確定性。

根據麥肯錫調查，對工作持積極態度的員工，整體健康狀況較好，在工作上也更具創新性，連帶提高工作績效。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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