日本僱員幸福感全球墊底　土耳其奪第一　印度及中國緊隨其後

麥肯錫健康促進研究院（McKinsey Health Institution, MHI）2日一份問卷調查報告，結果顯示在全球30個國家中，日本員工自評的身心健康排名墊底，土耳其則拿下第一名。

日本員工很難跳槽或轉職

該項報告針對30國家的3萬多名企業員工進行民意調查，透過身體、心理、社會和精神健康做為指標，調查結果顯示，日本得分25%墊底，分數最高的則是土耳其，以78%奪冠，76%的印度和75%中國緊追在後，全球平均分數為57%。

雖然日本企業的「終身僱用制」和「工作保障」，在全球享有盛譽，但是這也間接代表著，如果員工對當前公司的薪水或是內部制度不滿意，也很難跳槽或轉職。