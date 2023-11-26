日本免稅制度擬改先付款後退稅 預計2025年後實施

為打擊水貨客逃避消費稅，日本政府正評估修改現行供給外國遊客的消費稅免稅制度，未來可能要求遊客購買時先支付10%消費稅，待出境時確認商品後再退稅，而新制度可能在2025年以後實施。

日媒近日披露，日本海關當局雖已對購買免稅品卻不符合免稅條件的外國遊客補徵約22億日圓(約1.14億港元)消費稅，但因部分人未補繳稅款便離境，當中約21億日圓(約1.09億港元)追討無門。

水貨客利用制度漏洞

日本經濟新聞報道，日本政府已開始評估修改現行免稅制度，未來外國遊客購買商品時先要支付消費稅，待出境時確認商品後再退稅。現時外國人在免稅店、百貨公司、outlet和商店等購物，可用免稅價購買或退回10%消費稅，但只限逗留日本半年內的旅客享有優惠，商品亦須帶離境作個人使用。但部分人利用制度漏洞，未離開日本便將商品轉售圖利。