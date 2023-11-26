日本免稅制度擬改先付款後退稅 預計2025年後實施

為打擊水貨客逃避消費稅，日本政府正評估修改現行供給外國遊客的消費稅免稅制度，未來可能要求遊客購買時先支付10%消費稅，待出境時確認商品後再退稅，而新制度可能在2025年以後實施。
日媒近日披露，日本海關當局雖已對購買免稅品卻不符合免稅條件的外國遊客補徵約22億日圓(約1.14億港元)消費稅，但因部分人未補繳稅款便離境，當中約21億日圓(約1.09億港元)追討無門。
水貨客利用制度漏洞
日本經濟新聞報道，日本政府已開始評估修改現行免稅制度，未來外國遊客購買商品時先要支付消費稅，待出境時確認商品後再退稅。現時外國人在免稅店、百貨公司、outlet和商店等購物，可用免稅價購買或退回10%消費稅，但只限逗留日本半年內的旅客享有優惠，商品亦須帶離境作個人使用。但部分人利用制度漏洞，未離開日本便將商品轉售圖利。
防堵水貨客逃稅
若未來改為一律到機場出境時辦理退稅，由於外國旅客必須在購買時支付消費稅，所以在日本境內轉售將無利可圖，被認為可以防堵水貨客逃稅行為。
以其他國家為例，一般來說都是採取購買時先支付消費稅的事後退稅方式。
日本政府已就修改退稅制度計劃通知執政自民黨及公明黨，接下來經過執政黨的稅制調查委員會討論後，預計將在12月的執政黨稅制改正大綱中揭示具體方向。
日本有5.3萬免稅店
有關「先付後退」免稅方式何時實施，因為須讓百貨公司等有進行系統修正的準備時間，目前正研究2025年以後的適當時期。
至2023年，日本總計有多達5.3萬間免稅店，是2013年逾10倍。現在因為日圓貶值及防疫鬆綁促使大批訪日旅客回流，有輿論認為應趁這個機會修改免稅制度，讓其跟國際接軌。