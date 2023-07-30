日本兒童遇溺與人字拖有關？ 大阪民間團體籲家長：不要責罵弄丟拖鞋的孩子

由於過去在夏天常有兒童戲水時因撿拾被水沖走的「人字拖」而遇溺，日本一個民間組織將7月30日定為「揮別人字拖日」，籲家長教導子女不要冒生命危險撿拾被沖走的物品。
日本放送協會(NHK)報道，大阪市非牟利組織「兒童水上安全計劃」(AQUAkids safety project)發起「揮別人字拖」活動，呼籲民眾即使人字拖等物品被海水或河水沖走，也不要下水撿拾。該組織從2年前開始在網上透過影片和漫畫推廣這個觀念。
與家庭教育有關
「兒童水上安全計劃」負責人菅原繪美表示，兒童去追逐撿拾被沖走拖鞋的原因，包括從小被父母教導「不能弄丟東西」及擔心「弄丟東西會被責罵」等，所以家長的認知也很重要。
該組織為此特別製作「親子條約」，呼籲家長不要責罵弄丟拖鞋的孩子，並鼓勵家長跟小孩簽署這項約定。
親子條約
「兒童水上安全計劃」官網所公布的親子條約內容為「我即使弄丟了拖鞋、帽子、玩具，為了保護自己的生命，不要去追著撿回這些東西，就跟這些東西說拜拜」、「如果弄丟了這些東西，也請不要罵我」。
該組織將7月30日定為「揮別人字拖日」、7月30日到8月5日為「揮別人字拖周」，同時舉辦網上推廣活動和講座。
家長：生命比人字拖重要
一名參與活動的小學四年級女童說，「即使重要的東西掉到水裡，但是水可能很深所以不會去撿，而且會穿好救生衣」。
女童母親表示，「這項親子條約相當重要，如果人字拖被沖走，加上如果又是新買的鞋子，我也很可能會衝去撿。我覺得親子間不能不知道生命比人字拖更為重要」。
救生員建議
根據警察廳統計，2022年共有26名讀小學兒童死於跟水有關的意外，而其中約42.3%的11人是在河川或海中戲水時溺斃。
另外，河川研究及教育機構「河川財團」分析過去20年河川意外中，許多案例是幼兒及小學生為了撿拾被沖走的球或人字拖等造成的遇溺意外。
日本水難救濟會理事長遠山純司指出，因為光線折射關係，水下有許多難以察覺的深水區及暗流，如果只顧著拼命追回被沖走的東西，會降低對暗流以及周遭環境的注意力，這種情況相當危險。
他建議家長讓小孩戲水時穿上比較難被沖走、包覆性強的拖鞋會較為安全。