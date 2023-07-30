日本兒童遇溺與人字拖有關？ 大阪民間團體籲家長：不要責罵弄丟拖鞋的孩子

由於過去在夏天常有兒童戲水時因撿拾被水沖走的「人字拖」而遇溺，日本一個民間組織將7月30日定為「揮別人字拖日」，籲家長教導子女不要冒生命危險撿拾被沖走的物品。

日本放送協會(NHK)報道，大阪市非牟利組織「兒童水上安全計劃」(AQUAkids safety project)發起「揮別人字拖」活動，呼籲民眾即使人字拖等物品被海水或河水沖走，也不要下水撿拾。該組織從2年前開始在網上透過影片和漫畫推廣這個觀念。

與家庭教育有關

「兒童水上安全計劃」負責人菅原繪美表示，兒童去追逐撿拾被沖走拖鞋的原因，包括從小被父母教導「不能弄丟東西」及擔心「弄丟東西會被責罵」等，所以家長的認知也很重要。

該組織為此特別製作「親子條約」，呼籲家長不要責罵弄丟拖鞋的孩子，並鼓勵家長跟小孩簽署這項約定。