日本入冬最強寒流　岐阜高速公路700車一度受雪困(有片)

日本遭受入冬以來最強寒流，西部和北部地區昨日出現罕見大雪，嚴重影響公路交通與航班，其中在岐阜縣的名神高速公路，因為嚴重積雪，一度有多達700輛汽車受困，並有3人因為身體不適送院。

受到大雪影響，名神高速公路岐阜縣關原路段，昨日上午9點開始出現車輛受困，由於大雪不斷，車輛一度最多達700多輛受困，車龍分別長達5.5公里及6.6公里，為防止意外發生，自衛隊應縣知事古田肇請求，派出350名隊員到場協助清理積雪，並向滯留車輛及司機，運送燃料及食物。期間有3人因為身體不適送醫，包括兩名分別1歲及5歲兒童。