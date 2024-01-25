日本入冬最強寒流　岐阜高速公路700車一度受雪困(有片)

日本遭受入冬以來最強寒流，西部和北部地區昨日出現罕見大雪，嚴重影響公路交通與航班，其中在岐阜縣的名神高速公路，因為嚴重積雪，一度有多達700輛汽車受困，並有3人因為身體不適送院。
受到大雪影響，名神高速公路岐阜縣關原路段，昨日上午9點開始出現車輛受困，由於大雪不斷，車輛一度最多達700多輛受困，車龍分別長達5.5公里及6.6公里，為防止意外發生，自衛隊應縣知事古田肇請求，派出350名隊員到場協助清理積雪，並向滯留車輛及司機，運送燃料及食物。期間有3人因為身體不適送醫，包括兩名分別1歲及5歲兒童。
汽車受困19小時至今日凌晨4時
網上影片顯示，高速公路上的車輛大排長龍，看不到盡頭。根據測量。當時降雪量已達57公分，幾乎是卡車一個輪胎高，汽車受困動彈不得。事件直到當地凌晨4點才解決，時間長達19小時。另外，昨日共有485班國內航班被迫取消，並連帶影響部分航班取消至明日(26日)，新幹線部分，JR東日本宣布山形新幹線今日全日停運，並有部分路線列車將延誤。
🇯🇵 Heavy snow is falling in regions mainly along the Sea of Japan coast from western through eastern Japan, including the Noto Peninsula, which was struck by a powerful earthquake on New Year's Day. pic.twitter.com/egpa7CSuNp— NoComment (@nocomment) January 24, 2024