日本入境｜傳岸田文雄日內公布下月有條件開放自由行 冀日圓疲弱刺激秋冬旅遊業

日本政府趁日圓弱勢進一步放寬入境限制，冀外國觀光客赴日刺激秋冬季旅遊業。《日本經濟新聞》周四報道，政府計劃於10月再放寬入境管控，恢復至接近新冠疫情前水平。措施包括有條件開放外國旅客自由行、恢復美國等國家及地區短期免簽證以及取消每日入境人數上限，料首相岸田文雄日內將公布，但有分析指國內旅遊業收益暫時難以回復至疫情前水平。 日本入境｜放寬措施視乎疫情走勢而定 岸田文雄在周三舉行的經濟財政諮詢會議上提到開放遊客入境，表示「需採取相關措施，強化能發揮目前日圓貶值優勢的賺錢能力」。惟報道指，具體的放寬時間將視乎日本國內外疫情而定，且仍會保留接種疫苗等條件。 日本政府基於日圓已跌破140日圓兌1美元，冀藉放寬外國遊客入境帶動秋冬觀光需求，加上現已過第7波疫情高峰，每天新增病例數趨緩，有利進一步鬆綁。

日本入境｜政府分階段鬆綁 政府從去年11月下旬起原則上暫停接受外國人入境申請，直至今年3月有條件放寬，容許商務客及留學生入境，6月再開放僅限有導遊陪同的外國觀光團客入境，至本月7日起進一步鬆綁，入境人士只要接種至少3劑疫苗，便毋須提交入境前72小時內的核酸檢測陰性證明，也將每天入境人數上限從2萬增至5萬，並容許外國觀光團毋須導遊陪同。 下一階段便是取消每天入境人數上限、恢復自由行以及部分國家免簽證安排。疫情前，日本政府給予美國、歐盟、澳紐、南韓、香港及台灣等68個國家及地區人士短期免簽證入境待遇(逗留90日以內)，其後因疫情影響，改為所有外國人都必須申請簽證才能入境。