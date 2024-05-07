日本入籍華人夫婦被燒屍　警再拘2人包括死者女兒同居男友

入籍日本的華人寶島龍太郎與太太寶島幸子被殺害及燒屍的案件，日本警方周一（6日）再拘捕多兩人，當中包括死者夫婦長女的同居男友，32歲的關根誠端，以及上野的一個地產經紀36歲的前田亮。據報關根被懷疑是案件的最上端主謀。
這宗在日本相當受注目的謀殺案，繼早前拘捕包括前童星的若山耀人及南韓籍疑兇的姜光紀，相信二人是燒屍的執行者後。日本警方據報已鎖定多位相關人士。根據日本媒體的報道，他們相信自首的平山綾拳所指的「大哥」其實另有其人，原因是一位認識4名被捕人的知情者指，其實自首的平山與之後在沖繩落網的佐佐木光本身的認識不深，而佐佐木也供稱他們與死者並不認識，只是受再上級指示犯案，故相信平山說的「大哥」可能才是案中主腦。
疑在空置豪宅單位遇害
日本警方周一拘捕了關根，並在今早（7日）再拘捕前田，以及對關根的寓所進行搜查。據日本媒體透露，警方發現在兩名死者在之前一晚到品川尋找新的店舖準備開新店後，負責帶領的前田再介紹寶島到同一代理在附近的一處豪宅「睇樓」，而關根也有同行。警方之前的調查指，相信寶島夫婦是在有關豪宅內遇害，而若山及姜在事後有份協助在豪宅內進行清理。之後二人駕駛由平山準備的私家車，將兩人的屍體載到櫪木縣一處河邊焚燒。
日本警方懷疑，關根就事案件的主腦，並指示佐佐木協助，然後再由平山找來若山與姜作為執行人。而當中佐佐木收受了100萬日圓，平山就收取900萬日圓，若山與姜則各250萬日圓作為案件的酬勞。早前有傳，寶島夫婦可能是因為在上野的生意而與黑幫結怨惹禍，因為二人在上野擁有10多間食肆，但二人被指經營手法霸道，更因此與鄰店引起法律訴訟。而報道指，關根過去曾在寶島的公司內任職，有認識關根的表示，寶島曾表示將一間新店舖給予關根打理，懷疑是在工作上出現分歧。而日本警方至今已拘捕了6人，當中關根是唯一與寶島夫婦有直接關聯的人。