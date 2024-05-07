日本入籍華人夫婦被燒屍　警再拘2人包括死者女兒同居男友

入籍日本的華人寶島龍太郎與太太寶島幸子被殺害及燒屍的案件，日本警方周一（6日）再拘捕多兩人，當中包括死者夫婦長女的同居男友，32歲的關根誠端，以及上野的一個地產經紀36歲的前田亮。據報關根被懷疑是案件的最上端主謀。

這宗在日本相當受注目的謀殺案，繼早前拘捕包括前童星的若山耀人及南韓籍疑兇的姜光紀，相信二人是燒屍的執行者後。日本警方據報已鎖定多位相關人士。根據日本媒體的報道，他們相信自首的平山綾拳所指的「大哥」其實另有其人，原因是一位認識4名被捕人的知情者指，其實自首的平山與之後在沖繩落網的佐佐木光本身的認識不深，而佐佐木也供稱他們與死者並不認識，只是受再上級指示犯案，故相信平山說的「大哥」可能才是案中主腦。