日本入籍華人燒屍案死者疑為東北人　曾埋怨銀行因非日本人拒貸款

入籍日本的華人被殺害燒屍的案件，日本媒體繼續就死者寶島龍太郎及被疑為案件主謀，寶島長女的同居男友關根誠端的關係進行調查。其中有媒體指，寶島龍太郎疑為中國東北人，約數十年前到日本開設燒肉店，並入籍日本及更改姓氏，然而因為其身份問題，因此依賴作為日本人的關根為他的左右手。
有關於櫪木縣燒屍案，日本警方至今拘捕了6人，當中包括死者寶島龍太郎及寶島幸子夫婦大女的同居男友，32歲的關根誠端，而他也是案中目前唯一與兩名死者有直接關連的疑兇。根據日本網上媒體「集英社Online」的報道，指男死者寶島龍太郎是來自中國近北韓邊境的地區，並且及後移民日本開燒肉店，故此他能精通中文及韓語。報道指，與寶島公司有多年來往的熟人透露，寶島早在20多年前已在東京開設首間的燒肉店，當時其長女也僅是小學生。其後寶島的生意越做越大，並且發展至當地有10多間店舖。
上月表示會離開死者公司
熟人又表示，寶島曾經向他埋怨，指日本的銀行因為他不是日本人而拒絕向他提供貸款，不過關根因此就成為了寶島家的左右手。報道指，關根因為是日本人的身份，填補了寶島氏身份上的不方便。熟人又指，因為關根曾在美國留學，故英語流利，並且直接稱呼寶島夫婦為「爸爸」及「媽媽」。然而熟人表示，曾向寶島幸子查問與關根與長女關係，寶島幸子否認關根與長女是情侶，不過其女兒據報與關根已育有子女，並且正在入學。報道又指，關根會代替寶島夫婦在店內打點，被外人看來是受到夫婦非常信賴的助手。不過熟人表示，關根在上月透露自己可能會離開寶島家的公司，並且向他作出埋怨。熟人指過去很少聽到他在工作上作出埋怨。
日本媒體今日（8日）又報道，早前在沖繩落網，被視為第二層指令者的佐佐木光，向警察改口供，由原來指受不認識的人指使，轉為稱是受到關根的指使，承認自己與關根本身有認識，並指是受關根委託去處理屍體。