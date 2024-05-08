日本入籍華人燒屍案死者疑為東北人　曾埋怨銀行因非日本人拒貸款

入籍日本的華人被殺害燒屍的案件，日本媒體繼續就死者寶島龍太郎及被疑為案件主謀，寶島長女的同居男友關根誠端的關係進行調查。其中有媒體指，寶島龍太郎疑為中國東北人，約數十年前到日本開設燒肉店，並入籍日本及更改姓氏，然而因為其身份問題，因此依賴作為日本人的關根為他的左右手。

有關於櫪木縣燒屍案，日本警方至今拘捕了6人，當中包括死者寶島龍太郎及寶島幸子夫婦大女的同居男友，32歲的關根誠端，而他也是案中目前唯一與兩名死者有直接關連的疑兇。根據日本網上媒體「集英社Online」的報道，指男死者寶島龍太郎是來自中國近北韓邊境的地區，並且及後移民日本開燒肉店，故此他能精通中文及韓語。報道指，與寶島公司有多年來往的熟人透露，寶島早在20多年前已在東京開設首間的燒肉店，當時其長女也僅是小學生。其後寶島的生意越做越大，並且發展至當地有10多間店舖。