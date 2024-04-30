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國際
2024-04-30 17:46:30

日本入籍華人被燒屍案　被捕28歲男稱與死者不認識指再有更高層主謀

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最新被捕的28歲男子自稱亦是受上層指示犯案。(新聞截圖)

最新被捕的28歲男子自稱亦是受上層指示犯案。(新聞截圖)

日本櫪木縣的燒屍案，在周日（28日）被捕的28歲男子佐佐木光向警察供稱，自己與死者的寶島龍太郎及寶島幸子並不認識，稱是受更上層人士主使犯案，令案件變得更複雜，有前日本警察質疑案件可能涉及更大型的犯罪集團。

傳為入籍華人的寶島龍太郎與太太寶島幸子被殺及燒屍的案件，日本警方繼續進行調查。其中在周日於沖繩落網的男子佐佐木光，向警員供稱自己並不認識死者夫婦，而是受上級人物指示，並向早前自首的平山綾拳下達指示。根據沖繩的媒體表示，佐佐木在日前才抵達沖繩，並在旅客較多的國際通的一間酒店入住，在周日計劃轉飛福岡期間落網。而警察在佐佐木的身上檢獲多部的手機，並正進行破解。

日本櫪木燒屍案已證實兩死者為寶島龍太郎與寶島幸子夫婦。(網上圖片)

日本櫪木燒屍案已證實兩死者為寶島龍太郎與寶島幸子夫婦。(網上圖片)

疑涉及龐大犯罪集團

日本媒體向一名前日本刑警訪問，對方表示相信警察有從閉路電視得知疑兇的身份，故應該已掌握了疑犯。不過由於平山曾表示，佐佐木稱會給予他1,000多萬日圓的報酬，相信事件背後涉及一個更龐大的犯罪組織。根據日本媒體過去的報道，死者的寶島夫婦在東京都上野一帶經營食肆，但因為經營手法問題不時與周邊商戶起衝突。

在4月16日，寶島夫婦的屍體被發現在櫪木縣的一處河畔，並被人用火焚燒。其後證實二人的死因是窒息致死，當中女死者頭部更有多處被硬物襲擊，導致頭骨出現破裂。而二人在之前一晚曾到品川的一處豪宅「睇樓」，之後警察在空置住宅的停車場發現血跡。在自首男子平山綾拳借出的私家車上，警察發現女死者的血跡、駕駛執照以及一把染血鐵槌，相信是用作襲擊女死者的兇器。而平山供稱自己委託了兩名不知名的酒友處理屍體，並有證據證明他不在燒屍的現場。

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自首的男子平山綾拳。(新聞截圖)

自首的男子平山綾拳。(新聞截圖)

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