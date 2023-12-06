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國際
2023-12-06 17:32:55

日本內閣前要員妻子涉前夫自殺案　家屬提出法醫證據求重啟調查

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日本前內閣官房副官木原誠二。(網上圖片)

日本前內閣官房副官木原誠二。(網上圖片)

日本前內閣官房副官木原誠二，妻子前夫安田種雄在2006年自殺案件，家屬自2018年一直要求當局重新啟動調查，但遭受阻撓。家屬在周二（5日）再向警視廳及法院提供新證據，要求重啟調查。

在今年中日本雜誌爆料，指木原誠二懷疑阻撓當局重啟安田種雄死亡的調查。警視廳在2018年以事件有可疑再進行調查，但到今年7月警察廳長又以「自殺並沒有矛盾」以及沒有可疑回應事件，而家屬在今年10月再向警視廳提出重啟調查並獲得受理。在周二家屬向警視廳及東京地方法院送出當時的法醫解剖報告，要求重新調查。

家屬提出的法醫報告表明非自殺。(新聞截圖)

家屬提出的法醫報告表明非自殺。(新聞截圖)

家屬提供法醫報告證非自殺

據報有關法醫報告，指死者死因是失血過多及右邊出現血胸，並沒有將事件列為「自殺」及「他殺」，而是「其他未知外來原因」。家屬認為，有關的法醫報告與他殺的可能相符，並且沒有醫學理由相信為自殺，因此要求警視廳及檢察廳再啟動調查查明真相。

日本《週刊文春》在7月曾經作出報道，指當時安田與妻子因為關係惡化而準備離婚。在安田死後，其妻在東京銀座任職陪酒，在2014年與木原誠二再婚，木原其後成為岸田文雄內閣的內閣官房副官。有關事件導致木原在今年9月岸田重組內閣時，拒絕再任職。原因是報道指控木原疑有阻撓事件重啟調查。

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死者安田種雄。(網上圖片)

死者安田種雄。(網上圖片)

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