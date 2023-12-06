日本內閣前要員妻子涉前夫自殺案　家屬提出法醫證據求重啟調查

日本前內閣官房副官木原誠二，妻子前夫安田種雄在2006年自殺案件，家屬自2018年一直要求當局重新啟動調查，但遭受阻撓。家屬在周二（5日）再向警視廳及法院提供新證據，要求重啟調查。

在今年中日本雜誌爆料，指木原誠二懷疑阻撓當局重啟安田種雄死亡的調查。警視廳在2018年以事件有可疑再進行調查，但到今年7月警察廳長又以「自殺並沒有矛盾」以及沒有可疑回應事件，而家屬在今年10月再向警視廳提出重啟調查並獲得受理。在周二家屬向警視廳及東京地方法院送出當時的法醫解剖報告，要求重新調查。