日本內閣成員繼續參拜靖國神社　岸田文雄透過代理付參拜費

今日（15日）是日本二戰簽署降書的日子，日本政府繼續為終戰之日舉行戰死者的悼念儀式，而日本國會議員及內閣大臣的高市早苗，今日亦到靖國神社進行參拜。至於首相岸田文雄雖然沒有出席靖國神社參拜，但仍有委託代理人支付參拜費用。

跨黨派組成的日本國會議員集體參拜靖國神社會成員，出席在終戰之日的參拜儀式，當中包括執政自民黨的政策調查會長萩生田光一、前首相小泉純一郎兒子以及前環境大臣的小泉進次郎出席，而內閣成員，就只有經濟安保大臣的高市早苗。高市在參拜後回應記者，指參拜是為妾悼因為國策而犧牲的人及表達謝意。至於岸田文雄，繼續未有出席參拜，但仍透過代理人私下支付參拜費用。