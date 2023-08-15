日本內閣成員繼續參拜靖國神社　岸田文雄透過代理付參拜費

今日（15日）是日本二戰簽署降書的日子，日本政府繼續為終戰之日舉行戰死者的悼念儀式，而日本國會議員及內閣大臣的高市早苗，今日亦到靖國神社進行參拜。至於首相岸田文雄雖然沒有出席靖國神社參拜，但仍有委託代理人支付參拜費用。
跨黨派組成的日本國會議員集體參拜靖國神社會成員，出席在終戰之日的參拜儀式，當中包括執政自民黨的政策調查會長萩生田光一、前首相小泉純一郎兒子以及前環境大臣的小泉進次郎出席，而內閣成員，就只有經濟安保大臣的高市早苗。高市在參拜後回應記者，指參拜是為妾悼因為國策而犧牲的人及表達謝意。至於岸田文雄，繼續未有出席參拜，但仍透過代理人私下支付參拜費用。
靖國神社是日本供奉為國戰死者的神社，當中包括在二戰後的遠東軍事法庭判為甲級戰犯的14人，因此受中國及南韓等鄰國的指責。而在去年，經濟產業大臣的西村康稔亦有出席參拜。
至於在武道館舉行的悼念儀式，日本德仁天皇夫婦以及岸田都有出席並進行演說，德仁在演說中表示：「回顧過去，經過反省以後，希望戰爭的禍害不會再度發生。」而岸田亦表示，希望戰爭的禍害不會再度出現，並表達日本堅守誓言。
日本在新冠疫情過去後，仍安排出席的高齡戰爭遺屬設置間隔，以免感染，而同時因為颱風蘭恩的吹襲，約有9名在日本西部的遺屬未有出席。今年的悼念儀式，出席的戰爭遺屬僅為疫情前三分之一，約1,500人參與，當中有4成戰爭遺屬是在戰後出生。