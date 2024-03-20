日本全國出現惡劣天氣交通受阻　警告今晚或出現龍捲風及雷暴

日本氣象部門表示，當地天氣受大氣影響在今明（20、21日）兩日都非常不穩定，其中氣象廳發出警告，表示今晚稍後時間或出現雷暴甚至龍捲風。而受到強風的影響，全日本今日有94班航機延誤，而JR西日本亦表示鐵路服務亦受強風影響延誤。
日本氣象廳表示，寒冷的空氣會在周四從西日本吹到東日本，而受關東以東的低氣壓發展，西日本及北部廣泛地區會出現強風，部份海上會出現危險。當地天氣網站表示，關東地區的大氣狀態極不穩定，東京都內有雷雲發展，今晚稍後將會有雷暴，甚至出現龍捲風等惡劣天氣。
受到全日本的強風影響，日本航空表示直至傍晚6時有66班羽田機場往來的航班取消，約7,000名乘客受影響。而全日空就表示，至下午5時為止，來往羽田機場有28個航班取消，約3,000名旅客受影響。而在今早10時，羽田機場附近就錄得每秒21.6米的風速，而在愛知縣的中部機場，在下午2時51分亦錄得秒速25.2米的風速，令機場的觀景台需要關閉。當局預計受天氣惡化影響，更多航班將被迫取消。
鐵路方面，JR西日本公布，受到強風天氣影響，近畿地方多處的受阻，當中包括大阪環狀線、關西機場線等的鐵路都出現延誤。而JR東日本亦公布，在傍晚6時45分，東海道線東京至熱海、宇都宮線東京至宇都宮、湘南新宿線新宿以北上下行都受強風影響停駛。