日本全球首次在太空成功培育老鼠胚胎 顯示人類有可能在太空繁衍後代

日本科學家進行全球首個在國際太空站培育哺乳類動物早期胚胎的實驗，成功培育老鼠胚胎，且能正常發育。研究顯示，人類有可能可在太空繁衍後代。
山梨大學先進生物科技中心教授若山照彥以及日本宇宙航空開發機構(Japan Aerospace Exploration Agency，JAXA)等組成的研究團隊，於2021年8月透過火箭將冷凍老鼠胚胎送至國際太空站。太空人透過特別設計的裝置，將這些早期階段的胚胎解凍並在太空站培育，為期4天。
研究：重力對胚胎發育沒有顯著影響
研究員表示，這些在近乎無重力環境下培育的老鼠胚胎正常發育到囊胚期(blastocyst)，這些就是能進一步發展成胎盤及胎兒的細胞。研究顯示，在近乎無重力環境下培育的72個胚胎中，17個(23.6%)發育到囊胚期，相比之下，在地球地深吸力環境下培育的61個胚胎中，有19個(31.1%)發育到囊胚期。
研究員指出，實驗「清楚證明重力(對胚胎發育)沒有顯著影響」。對於被送回地球實驗室的囊胚期樣本進行分析後，未發現DNA和基因的狀態有重大變化。
將進一步檢視胚胎是否正常
山梨大學及日本國家研究機構「理化學研究所」(Riken)上周六發表聯合聲明表示，這是「歷來首個顯示哺乳類動物可能可以在太空繁殖的研究」。聲明還指，這是全球首個完全在國際太空站近乎無重力環境下培育哺乳類動物早期胚胎的實驗，未來還須把這些囊胚期胚胎植入老鼠體內，進一步檢視老鼠能否生殖，以確它們是否正常。
這類研究對於未來的太空探索以及人類移居其他星體的計劃，具有重要作用。相關研究上周六在科學期刊《iScience》網站發表。
美國太空總署的「阿提密斯」(Artemis)任務，計劃把人類送到月球，以獲取如何在月球長期生活的數據，這是為了預計在2030年代末執行的火星任務做準備。