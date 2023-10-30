日本全球首次在太空成功培育老鼠胚胎 顯示人類有可能在太空繁衍後代

日本科學家進行全球首個在國際太空站培育哺乳類動物早期胚胎的實驗，成功培育老鼠胚胎，且能正常發育。研究顯示，人類有可能可在太空繁衍後代。

山梨大學先進生物科技中心教授若山照彥以及日本宇宙航空開發機構(Japan Aerospace Exploration Agency，JAXA)等組成的研究團隊，於2021年8月透過火箭將冷凍老鼠胚胎送至國際太空站。太空人透過特別設計的裝置，將這些早期階段的胚胎解凍並在太空站培育，為期4天。

研究： 重力 對胚胎發育 沒有顯著影響

研究員表示，這些在近乎無重力環境下培育的老鼠胚胎正常發育到囊胚期(blastocyst)，這些就是能進一步發展成胎盤及胎兒的細胞。研究顯示，在近乎無重力環境下培育的72個胚胎中，17個(23.6%)發育到囊胚期，相比之下，在地球地深吸力環境下培育的61個胚胎中，有19個(31.1%)發育到囊胚期。

研究員指出，實驗「清楚證明重力(對胚胎發育)沒有顯著影響」。對於被送回地球實驗室的囊胚期樣本進行分析後，未發現DNA和基因的狀態有重大變化。