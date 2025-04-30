日本兩歲柴犬走失　警封高速公路20分鐘捉回

日本神奈川縣的川崎市，在周二（29日）突然封閉當地的一條高速公路達20分鐘。原因是一頭僅2歲的柴犬走失後，走上了公路，當地的警察與小狗進行了20分鐘的追捕，最終安全將狗隻抱回。
事發在周二的上午11時許，當地的警察接到路人的舉報，指有一頭柴犬走上了川崎市的第三京濱高速公路的路段。警察於是將高速公路的一部份路段封閉，並在進行搜捕。在經過20分鐘的捕捉後，柴犬由警員抱上警車帶走。之後由警員將柴犬交回主人手上。
第三京浜に侵入ちた柴犬こしょう君— 🎀ブルマたんだお🎀 (@llliq5811q1lill) April 29, 2025
無事捕獲だお🎀
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主人在受訪時表示，柴犬叫「胡椒」，是2歲大的雄性柴犬，他們的家就在高速公路的入口附近。他指胡椒有經常逃走的傾向，不過今次倒是牠第一次跑上高速公路。他又指在發現胡椒走失後，尋找了4個小時，幸得社交平台的網民以及警察的協助將胡椒尋回。
有目擊者就表示，在附近的司機見到柴犬被抱上警車都拍手感謝。他就指多數受影響的司機都表示理解，並指雖然遲了抵達目的地，但感覺也不錯。
高速道路料金未払いにて柴犬逮捕！ pic.twitter.com/tqHvQNeetN— ひなきち (@mkkr0119eone) April 29, 2025