日本兩歲柴犬走失　警封高速公路20分鐘捉回

日本神奈川縣的川崎市，在周二（29日）突然封閉當地的一條高速公路達20分鐘。原因是一頭僅2歲的柴犬走失後，走上了公路，當地的警察與小狗進行了20分鐘的追捕，最終安全將狗隻抱回。

事發在周二的上午11時許，當地的警察接到路人的舉報，指有一頭柴犬走上了川崎市的第三京濱高速公路的路段。警察於是將高速公路的一部份路段封閉，並在進行搜捕。在經過20分鐘的捕捉後，柴犬由警員抱上警車帶走。之後由警員將柴犬交回主人手上。