日本八旬翁憶起與妻同坐幸福摩天輪 捐款助重新粉飾 冀能與病妻重遊

日本一位曾任公司社長的87歲企業家，偶然聽到一座摩天輪要重新粉刷，即回想起昔日曾與妻子同遊的往事，決定捐款100萬日圓(約5.4萬港元)，希望完工後能跟臥病妻子重遊。
《讀賣新聞》報道，捐款人是87歲的中尾哲雄，承載其美好回憶的摩天輪位於富山縣魚津市一個遊樂場。
摩天輪是富山縣漁津市地標
這座摩天輪1991年4月開始營運，高度約66米，被視為日本海側最大型的摩天輪，過去逾30年來一直作為遊樂場象徵為人熟悉，但因位處海邊長年受海風侵蝕，至今已粉刷過3次。
上一次粉刷已是10多年前，負責管理遊樂場的魚津市營公司表示，預計今年10月中到明年2月底，將進行第4次粉刷工程。
中尾哲雄在魚津市出生，是當地榮譽市民，也是知名商家。他早前得知摩天輪將要重新粉刷，回想起它開始營運時自己曾跟妻子同遊的往事，「雖然妻子現在臥病在床，但希望待摩天輪變回漂亮後，再跟她一起乘搭」。
老伯偕愛妻一同欣賞夕陽
妻子當年在摩天輪車廂中眺望黃昏時暗紅色的天空，以及夕陽落入富山灣彼岸的樣子，對中尾哲雄來說，至今仍記憶猶新，妻子當年也因眼前美景深受感動。
中尾說，妻子現在連說話都有困難，但即使如此，等摩天輪完成維修後，「我想跟妻子像當年那樣一起搭上摩天輪，一同眺望美麗夕陽」，所以決定捐款。
唯恐願望無法實現
可是，他於上月27日前往魚津市政府捐款時也坦言，按妻子目前的健康狀況，「要一起搭摩天輪也許是無法實現的願望」，即使如此，畢竟這座摩天輪還承載了許多人的回憶，「我希望多少能出一份力」。