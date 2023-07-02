日本八旬翁憶起與妻同坐幸福摩天輪 捐款助重新粉飾 冀能與病妻重遊

日本一位曾任公司社長的87歲企業家，偶然聽到一座摩天輪要重新粉刷，即回想起昔日曾與妻子同遊的往事，決定捐款100萬日圓(約5.4萬港元)，希望完工後能跟臥病妻子重遊。

《讀賣新聞》報道，捐款人是87歲的中尾哲雄，承載其美好回憶的摩天輪位於富山縣魚津市一個遊樂場。

摩天輪是富山縣漁津市地標

這座摩天輪1991年4月開始營運，高度約66米，被視為日本海側最大型的摩天輪，過去逾30年來一直作為遊樂場象徵為人熟悉，但因位處海邊長年受海風侵蝕，至今已粉刷過3次。

上一次粉刷已是10多年前，負責管理遊樂場的魚津市營公司表示，預計今年10月中到明年2月底，將進行第4次粉刷工程。

中尾哲雄在魚津市出生，是當地榮譽市民，也是知名商家。他早前得知摩天輪將要重新粉刷，回想起它開始營運時自己曾跟妻子同遊的往事，「雖然妻子現在臥病在床，但希望待摩天輪變回漂亮後，再跟她一起乘搭」。