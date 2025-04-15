日本八旬翁自稱「有炸彈」大鬧大阪世博會場　被捕後指太興奮開玩笑

根據日本傳媒報道，80歲報稱居住在大阪高槻市的男子野口遵，在周一上午11時，於世博會西閘入口接受一名20歲的保安員檢查時，他表示：「背包內放置了炸彈。」警方指，野口在準備進行安檢時，拒絕讓保安員檢查他的背包，並質問保安員：「你是誰，你是哪家公司的」，隨即他想強行進入會場，就在保安阻止時，他把自己的黑色背包扔在地上，並說：「我不要了，就給你們，裡面是放了炸彈。」

日本大阪世界博覽會在周一（14日）再發生「炸彈」驚魂。在周一上午，一名80歲男子從會場的西閘進行安檢時，突然向保安人員聲稱「背包內有炸彈」，男子最後以妨礙業務而被拘捕。他稱自己是世博會的支持者，純粹因為興奮而開玩笑。但當時200名等候入場的遊客需要疏散。

不過後來到場的警察對背包進行搜索，未有發現炸彈。然而為確保安全，在進行搜查前當局需要約200名等候入場的遊客迴避。警察指，男子其實只是一個人去到會場，並且發現他是購買可以在整個會期入場的通行證。他向警察表示：「我沒有犯事，我沒有打算要阻礙營運。」否認是要干擾世博會進行，他又指：「我是世博的支持者，我對世博感到很興奮，那只不過是半開玩笑說說而已。」

第二日入場人數僅5萬

另外日本報道，雖然在首日世博會錄得11.9萬人次入場，但周一的入場人數已跌至少於一半的5.1萬人入場。根據統計指，如果要在整個會期達到2,820萬人次入場，每日入場人數需要達到平均15萬人。世博會的主辦方表示往後會舉辦更多的活動，並提供更多的資訊以增加入場的人數。而在今日（15日），在地鐵出口的東閘在開門前仍有不少人排隊等候入場，不過之前仍未開放，包括印度、尼泊爾等5國的展館仍然未能供入場人士參觀，而巴西及安哥拉的展館也因為「技術問題」而需要全日休息。