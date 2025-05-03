日本八旬翁頭部受傷亡　疑遭風力發電機斷裂葉片擊斃

日本秋田市新屋町2日上午發生風力發電機組葉片突掉落事故。一名81歲高齡男性被發現倒在附近，頭部受傷，送醫後搶救不治身亡。目前警方正在詳細調查老翁的死因是否與掉落的發電機葉片有關。

根據《NHK》報道，事發於2日上午10點30分左右，警方接獲民眾通報指，新屋町新屋海濱公園「風力發電機的葉片掉落」。警消人員抵達現場後，發現一名高齡男子倒臥在地，頭部受傷，緊急送往市內醫院救治，但最終仍宣告不治。

2010年同類事件未有傷亡

秋田地方氣象台資料顯示，在10點30分的前10分鐘，該地區觀測到最大瞬間風速達21.3米/秒。從《NHK》在秋田港架設的攝影機畫面可見，多座風力發電機當中有一座停止運轉，且葉片出現斷裂情形。