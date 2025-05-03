日本八旬翁頭部受傷亡　疑遭風力發電機斷裂葉片擊斃

日本秋田市新屋町2日上午發生風力發電機組葉片突掉落事故。一名81歲高齡男性被發現倒在附近，頭部受傷，送醫後搶救不治身亡。目前警方正在詳細調查老翁的死因是否與掉落的發電機葉片有關。
根據《NHK》報道，事發於2日上午10點30分左右，警方接獲民眾通報指，新屋町新屋海濱公園「風力發電機的葉片掉落」。警消人員抵達現場後，發現一名高齡男子倒臥在地，頭部受傷，緊急送往市內醫院救治，但最終仍宣告不治。
2010年同類事件未有傷亡
秋田地方氣象台資料顯示，在10點30分的前10分鐘，該地區觀測到最大瞬間風速達21.3米/秒。從《NHK》在秋田港架設的攝影機畫面可見，多座風力發電機當中有一座停止運轉，且葉片出現斷裂情形。
秋田縣政府表示，這座風力發電機組由總部位於東京的「櫻花風力」公司於2009年設置。該風力發電機2010年12月也曾發生三片葉片中的一片，斷裂墜地的事故，當時未造成人員傷亡。
風力發電場共有74處
負責維護工作的「HITACHI SOLUTIONS」位秋田縣內的營業所向《NHK》表示，目前正在現場進行確認工作。依規定，該公司每年需對發電機進行兩次法定檢查及定期維護。
秋田縣是日本風力發電的重要基地，該縣統計，截至2025年3月，全縣陸上風力發電場共有74處，設置307座風力發電機，總發電量約75.7萬千瓦。
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