日本六旬翁家中被刺殺　兩個多月後拘鄰近學校36歲男教師

日本警方在周三（10日）拘捕一名現職中學教師，原因是他涉及兩個多月前的一宗兇殺案有關。教師的學生以及校方對事件都感到愕然。
在今年2月24日的傍晚，東京都江戶川的一戶住宅內，發現63歲的男戶主山岸正文在家的玄關被人用刀殺害，然而警方一直未能尋找到兇手。警方指，山岸的頭部包括臉部被人用刀多次刺中，經法醫檢驗後，證實是因為血液堵塞氣管引致窒息致死。
日本警視廳直到周三才拘捕一名在距離該住宅僅數分鐘路程的中學工作的36歲男教師尾本幸祐。警方表示正循以金錢為目的或怨恨作出調查。傳媒今日（11日）報道，調查指尾本與山岸之前並不認識，而尾本因為投資以及賭博，欠下數百萬日圓的債項。懷疑尾本打算進入山岸的家中盜竊，並因為山岸回家撞破事件而被害。
尾本任職的學校校長就對事件感到愕然，他指尾本是開朗的一位教師，工作情況亦非常良好，因此獲得委派擔任需要特別支援的班級的班主任，而尾本也稱職地向學生提供指導。有學生接受訪問時也指，尾本是一個熱心的教師，平日會與學生在校內跑步，他們都對事件感到難以置信。
學生眼中熱心教師
校長就表示，在案發當日尾本向學校提出了休假半日，警方懷疑尾本就是在下午前往死者的家。而警方稱閉路電視在事發前亦拍到尾本在受害人的家附近行過，事發後尾本親自向警員透露自己曾接受死者委託協助搬運行李，因而引令警方起疑。在時發當日，不少的傳媒亦都拍到尾本經過現場的身影。
對於為何需要2個多月才作出拘捕。警方指，原因是事件沒有任何的家人及目擊者提供資料，沒有明確的證據證明事件是謀殺。警方需要透過事發前，附近的閉路電視片段，再進行比對才追查得上尾本，因此在未取得確切證據前需要謹慎行事。