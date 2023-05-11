日本六旬翁家中被刺殺　兩個多月後拘鄰近學校36歲男教師

日本警方在周三（10日）拘捕一名現職中學教師，原因是他涉及兩個多月前的一宗兇殺案有關。教師的學生以及校方對事件都感到愕然。

在今年2月24日的傍晚，東京都江戶川的一戶住宅內，發現63歲的男戶主山岸正文在家的玄關被人用刀殺害，然而警方一直未能尋找到兇手。警方指，山岸的頭部包括臉部被人用刀多次刺中，經法醫檢驗後，證實是因為血液堵塞氣管引致窒息致死。

日本警視廳直到周三才拘捕一名在距離該住宅僅數分鐘路程的中學工作的36歲男教師尾本幸祐。警方表示正循以金錢為目的或怨恨作出調查。傳媒今日（11日）報道，調查指尾本與山岸之前並不認識，而尾本因為投資以及賭博，欠下數百萬日圓的債項。懷疑尾本打算進入山岸的家中盜竊，並因為山岸回家撞破事件而被害。