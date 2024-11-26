日本共同社誤報內閣官員曾訪靖國神社惹南韓杯葛　日本政府表示遺憾

日本內閣官房長官林芳正，今日（26日）就日本共同通信社的報道，指外務省政務官的生稻晃子曾在2022年8月參拜靖國神社作出訂正及道歉一事，表示極度遺憾，並要求共同社為事件作出解釋。有關的報道也令到原本在周日（24日）在佐渡市舉行的佐渡島金山追悼儀式被南韓方面杯葛參與。

事緣是日本共同社在2022年8月15日，二戰結束紀念日的報道中，指時為自民黨參議員的生稻晃子有份參拜靖國神社。通訊社之後作出訂正，指生稻沒有出席參拜，有關報道屬於誤報並作出道歉。然而有關報道已成為外交問題，因為日本在周日原定在新潟縣的佐渡市，舉行佐渡島金山追悼儀式，並邀請當時被強迫在金山工作的南韓礦工家屬及南韓官員出席，然而生稻參拜靖國神社的報道被挖出後，南韓的家屬及官員拒絕出席。