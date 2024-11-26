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國際
2024-11-26 17:25:02

日本共同社誤報內閣官員曾訪靖國神社惹南韓杯葛　日本政府表示遺憾

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日本計劃將佐渡島的礦場申請為世界文化遺產。(路透社)

日本計劃將佐渡島的礦場申請為世界文化遺產。(路透社)

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日本內閣官房長官林芳正，今日（26日）就日本共同通信社的報道，指外務省政務官的生稻晃子曾在2022年8月參拜靖國神社作出訂正及道歉一事，表示極度遺憾，並要求共同社為事件作出解釋。有關的報道也令到原本在周日（24日）在佐渡市舉行的佐渡島金山追悼儀式被南韓方面杯葛參與。

事緣是日本共同社在2022年8月15日，二戰結束紀念日的報道中，指時為自民黨參議員的生稻晃子有份參拜靖國神社。通訊社之後作出訂正，指生稻沒有出席參拜，有關報道屬於誤報並作出道歉。然而有關報道已成為外交問題，因為日本在周日原定在新潟縣的佐渡市，舉行佐渡島金山追悼儀式，並邀請當時被強迫在金山工作的南韓礦工家屬及南韓官員出席，然而生稻參拜靖國神社的報道被挖出後，南韓的家屬及官員拒絕出席。

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日本為佐渡島金山舉行追悼會，遭南韓官員及家屬杯葛。(美聯社) 日本為佐渡島金山舉行追悼會，遭南韓官員及家屬杯葛。(美聯社) 日本為佐渡島金山舉行追悼會，遭南韓官員及家屬杯葛。(美聯社)

南韓回應指對日方態度表示遺憾

林芳正表示：「這些沒有事實基礎的報道，令到佐渡島金山追悼儀式產生了混亂，我們對此感到極度的失望。」林在今日的記者會上表示，要求共同社為有關的報道作出解釋。共同社就表示，有關的報道在國內外傳播，可能對日韓之間的外交關係造成了影響。而林芳正指，日韓兩國建立緊密的合作關係，對雙方的利益都非常重要。他又指雖然日韓之間存在一些難題，但仍希望兩國可以互相溝通。

南韓外交部今日亦向日本就南韓官員未有出席儀式作回應，南韓方面表示南韓的駐日使館有與日方進行接觸，但對於在協商過程中日方的態度表示遺憾，不過沒有交代所謂日方的態度問題。南韓外交部又指，在有關的問題上沒必要作出對立，又指在個別的事件可以作出緊密的溝通。

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