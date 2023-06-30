日本兼職消防隊拒穿制服救火　全團13人齊齊退隊

日本琦玉縣的一個消防團，全隊13名成員選擇在今日(30日)退團，令有關團隊處於廢團狀態。原因是市政府及市消防隊要求，成員在前往火災現場需要穿上防火衣及活動制服，但成員認為應該如往常自由選擇衣著，最終13名成員陸續退出。而居民就擔心，在團員退團下，可能影響災害時的對應。 琦玉縣入間市，屬於當地市中心區的消防團第一分團共有4支分隊，其中第一隊的13名成員在6月30日一起退出團隊。原因是按政府及消防團的要求，他們需要穿上防火衣及活動制服到火場，不過事實上就是有成員穿上一般T恤抵達現場，被消防團的高層發現，並指他們的穿著不符合規定。當中的12人在本月16日請辭，而隊長亦在20日表示退出。

退出的隊長在回應訪問表示：「我是想繼續進行活動的，但如果要遵守規定，（只能退出）就沒辦法。」他又表示，第一分團還有另外的3支消防隊，故此若出現火災，其他隊就需要越過自己的轄區來協助，他相信不會有大問題。該團本身也只擁有一輛可盛載1,500升水的消防車，並且可以立即在火場作出救援，也是全市消防團的20輛消防車中，唯一一輛有關規格的消防車。而入間市本身就有7個消防團共20支消防隊，而現在就只餘下19隊。 兼職消防團僅得津貼 在日本，有全職的消防職員及兼任的消防團員。一般消防團並不是全職的工作，而是由一般人兼任，主要是在全職消防員未趕及到達前，由消防團率先救災。部份人本身也有兼職，平常會利用工餘時間接受救災的訓練，他們只有接受訓練以及出動時才有酬勞。根據網上的資料，入間市的消防團對成員的補助資金越來越少，其中最低級的一般隊員，每年的補助金額由原本的12萬日圓下調至僅7.3萬日圓（約3,953.2港元）。不過就有網民認為，這次的退隊事件，反映是年輕的消防隊員缺乏認真對待消防工作的意識。