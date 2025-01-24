日本再發生街頭斬人案　岐阜男子遭「切腹」重創

日本又驚傳街頭砍人事件，岐阜市一名男子24日在街頭，公然遭人持刀襲擊，導致腹部受傷、臟器外露，事發後行兇男子逃離現場，警方正以涉嫌謀殺未遂罪名調查事件。

行兇男子逃離現場

《日本放送協會》（NHK）報道，事件發生於24日上午7時左右，事發地點是JR岐阜站以北約4公里處的住宅區。一名路過民眾報案稱，路上有一名男子被刺傷，警方獲報趕到現場，發現男子腹部被割開、意識清醒，但臟器外露，傷勢嚴重，立即將他送醫治療。

警方表示，在現場附近發現一把刀，至於行兇男子犯案後，隨即逃離現場，警方正在以涉嫌謀殺未遂罪名，對事件進行調查。警方表示，行兇男子身高約165厘米，身穿黑色衣服，戴着白色口罩。