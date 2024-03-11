日本冠軍摔角手吉江豊賽後猝死 終年50歲 生前最後對手發文哀悼：好好安息

全日本職業摔角(All Japan Pro Wrestling，AJPW)發訃文公布，曾獲得雙打摔角冠軍的日本自由職業摔角手吉江豊本月10日在群馬縣高崎市參加完摔角比賽，回到休息室後突然嚴重不適，送院搶救後不治，終年50歲。日媒報道，初步判斷，吉江豊死因與動脈硬化有關，他生前最後一場比賽的對手發文哀悼。
報道指，吉江豊當日與井上凌拍檔出戰，對手是大森北斗與崔領二的組合。崔領二事後在社交平台「X」發文悼念，表示他與吉江豊年輕時一起站上擂台，雖然所屬不同團體但經常邀約吃飯，兩人當日見面時還說彼此好久不見，笑著聊起往事，「雖然是最後的對戰對手，但可以和吉江先生一起，讓我感到榮幸之至。你真的辛苦了，請好好安息」。
同於當日參賽的選手諏訪魔向表示，所有選手都受到打擊，「摔角手是不知道何時會出事的職業，這次卻在這樣的情況下」。他說，家屬解釋吉江豊死因是「動脈硬化所致」，說摔角比賽不是原因。對他來說，吉江豊是在雪地裡也穿著短袖衫、短褲，精神抖擻又開朗的前輩，沒料到他會這樣離開。
吉江豊生平
吉江豊1974年1月5日於群馬縣前橋市出生，94年12月在新日本職業摔角(IWGP)初次亮相，先後參加過「無我世界」與Dradition摔角聯盟，2009年轉為自由人。吉江豊身高1.8米、體重150公斤，以巨漢、大胃王摔角手等特色聞名，在IWGP與AJPW都曾獲得Tag team雙打賽冠軍。此外，他性格可愛，深受粉絲愛戴。