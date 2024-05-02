日本出現大量椿象多地發出警告　料夏季更多影響桃收成

日本多處宣布出現大量的害蟲椿象，當中兵庫縣及香川縣在近兩日發出注意警報，呼籲農民要注意。同時當局預料在夏季會有更多，並影響農作物包括桃及梨的的收成。
兵庳縣在今日（2日）發出注意警報，指該縣全境內，有多處的農作物，如梨及桃受到椿象的破壞，影響收成。兵庫縣在今日向全縣發出注意警報。當中兵庫縣的加西市亦觀察到這種綠色的椿象比過去有顯著增加，兵庫縣指單在4月已錄得比平常多31倍，捕捉到904隻的椿象。在同縣的其他地方，有關數量亦比平常為多，兵庫縣政府就呼籲當地的農民及早做好預防的對策。
疑與冬季氣溫較暖有關
在周三（1日），與兵庫縣被瀨戶內海分隔的香川縣亦同樣發出同樣的警報。當地的府中果樹研究所表示，依附在當地的害蟲觀察燈收集到的害蟲，在4月21至25日期間，主要的4種主要害蟲有254隻，是平常的94倍，而綠色的椿象更是平常季節的282倍，相信是受到冬天氣溫較暖影響，該縣亦呼籲農民及早做好預防工作。
日本媒體表示，果樹類的椿象會以兩年為一個發生的周期，而今年會是數量多的一年。報道指是因為去年的冬季比較暖，因此在去年秋天能在冬季後存活的數量也較多，而椿象在溫度高時會更加活躍，對包括桃、梅等的果實收成造成影響。