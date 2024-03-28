日本出租貴價手錶網站涉詐騙　負責人及職員潛逃遭通緝

日本一個共享手錶的網站，在今年初突然宣布停運，其後有多名借出名貴手錶的人士因為未能取回名錶，而向警察舉報懷疑受騙。日本警方發出國際通緝令通緝該網站的負責人福原敬濟以及職員永田大輔，原因是二人已在1月底離開日本飛往中東。
日本手錶分享網站「Toke Match」在今年1月突然宣布停運。負責人福原敬濟（又名小湊敬濟），被指在沒有得到手錶擁有人的許可下，將其借出的勞力士手錶轉賣，因而對他們發出拘捕令。然而日本警方調查人員透露，二人在今年1月31日，已從日本成田機場前飛往杜拜，因此日本警察向國際刑警申請國際通緝令。
通緝令不包括拘捕及引渡
日本媒體表示，警方向國際刑警申請的只是「藍色通緝令」，當中不涉及拘捕及引渡，僅是要求提供兩名通緝人士的所在地及有關行動的資訊。不過日本外務省同時亦向二人發出收回護照的命令，故二人在4月12日前不交還護照，他們的護照亦將會失效。
日本媒體指，在該網站關閉後有不少的用戶表示未能取回自己的手錶。日本警視廳調查後，發現網站在1月關閉前，已有多隻手錶遭人取走及轉賣，估計涉及的金額達1.5億日圓（約775.6萬港元）。根據有關網站稱，該手錶分享網站會以月租方式，向借出手錶的用戶提供每月穩定的收入。