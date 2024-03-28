日本出租貴價手錶網站涉詐騙　負責人及職員潛逃遭通緝

日本一個共享網站的負責人福原敬濟被通緝。(網上圖片)

日本一個共享手錶的網站，在今年初突然宣布停運，其後有多名借出名貴手錶的人士因為未能取回名錶，而向警察舉報懷疑受騙。日本警方發出國際通緝令通緝該網站的負責人福原敬濟以及職員永田大輔，原因是二人已在1月底離開日本飛往中東。

日本手錶分享網站「Toke Match」在今年1月突然宣布停運。負責人福原敬濟（又名小湊敬濟），被指在沒有得到手錶擁有人的許可下，將其借出的勞力士手錶轉賣，因而對他們發出拘捕令。然而日本警方調查人員透露，二人在今年1月31日，已從日本成田機場前飛往杜拜，因此日本警察向國際刑警申請國際通緝令。