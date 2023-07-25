日本列車隨機傷人案頻生 鐵路公司引進偵測可疑舉動AI加強監控

日本列車隨機傷人案接連發生，為及早掌握車廂內可疑人士情報，並採取應變措施，鐵路公司紛紛著手更新監控錄影設備，採用搭載人工智能(AI)的機型強化監控。 《讀賣新聞》報道，JR關西機場線7月23日發生男子持刀在行駛列車內揮刀傷人案，事發車廂內部設置3部錄影機，消息指全部只有單純錄影功能。 車廂襲擊｜ AI監控有助及早應對襲擊 JR西日本等表示，涉案男子事發前已有亮刀等舉動，但車站方面及行控中心一直到列車停靠在臨空城站時，才意會到發生傷人事件。如果當時車廂內有安裝搭載AI功能的錄影機，或許可以在事發前作出因應。 為應對車廂襲擊案，部分鐵路公司開始著手更換監控錄影機，功能包括影像可即時與外部共享，及搭載可偵測可疑人物的AI等。

車廂襲擊｜鐵路公司紛紛安裝監控系統 阪急電鐵公司和阪神電鐵公司今年8月後，將依序在總計1,682節車廂中安裝具通訊功能的錄影機，錄製的影像及聲音可持續與負責列車運行的行控中心共享。 負責人員一旦透過監控影像掌握到可疑行動，就能立即通報駕駛員、隨車人員及最接近列車的車站，提早啟動乘客疏散工作。 阪急電鐵及阪神電鐵為監控行駛中列車內為數眾多的錄影機，稍後亦將檢討體制，確保有足夠人手。 近畿日本鐵道公司也將從本月起開始在車廂內安裝附通訊功能的錄影機，預計2028年度前完成約1,900節車廂的安裝。 京濱急行電鐵公司(簡稱京急電鐵)將從9月以後依序在790節車廂內，全數安裝能偵測危害乘客舉動的AI錄影機，只要偵測到可疑舉動，行控中心等處設置的警鈴就會響起，並即時共享影像，讓京急電鐵可立即引導乘客避難，並通報警方。