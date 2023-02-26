日本初創公司以幹細胞 成功培育人造鵝肝 料3年內平價應市(有片)

港人叫慣的「鵝肝」、法國美食「肥肝」(Foie Gras)，部分的確是鵝肝，但不少其實是口感相差無幾的鴨肝。在外界愈來愈關注以不人道方法催谷鵝鴨肝生長的趨勢下，日本東京有生物科技初創公司以鴨肝細胞，成功培育出「人造『鵝肝』」，有望於3年內把成本大幅壓低，令鵝肝變成平民美食之餘，食客也毋須邊吃邊承受虐待動物的罪惡感。 日本初創公司IntegriCulture成功在實驗室內，以鴨肝細胞人工培孕出鴨肝。據報該「人造『鵝肝』」是全球首款只以「基礎培養基」(basic medium)培育的「人造『鵝肝』」。

人造鵝肝｜每百克成本1560元 冀3年內降至15.6元 有關技用涉及自家系統「CulNet system」，據稱毋須使用成本更高昂的血清及生長因子，代表就算不向細胞提供外源蛋白質，細胞亦能成長。不過該公司稱，目前每100克「人造『鵝肝』」成本仍高達200美元(約1,560港元)，冀於3年內大幅降至2美元(約15.6港元)。 人造鵝肝｜試食者︰品嘗到肥美味道 該公司上周二在東京一間酒店辦試食會，由大廚炮製了兩款法式布丁，一款是普通版，另一款則含有「人造『鵝肝』」，讓開發部門共15人品嘗，再根據味道及質感等作評估。 有試食者表示，「人造『鵝肝』味似鵝肝，但香味上稍有不及；另一人則說他品嘗到肥美的味道。該公司強調「人造『鵝肝』」安全，指培育過程所涉材料，均可食用。CEO羽生雄毅揚言他吃了一口「人造『鵝肝』」就知道它會取得成功。