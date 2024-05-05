日本到2720年小孩數目只剩1個？　學者：恐創少子化滅國先例

日本東北大學教授吉田浩日前發表示，日本到了2720年「可能會只剩1位未滿15歲的兒童」，憂心忡忡指出日本國可能會變成第1個因為少子、少女而滅絕的國家。
公布「2024年版兒童人口時鐘」
吉田浩目前也身兼東北大學「高齡經濟社會研究中心」的主任，據《讀賣新聞》的報道，他近日公布「2024年版兒童人口時鐘」，表示這個「時鐘」的時針會不會往回走，取決於出生人數，如果人數不斷減少，指針就不會往回走，「說不定會變成世界第1個因為少子化滅絕的國家」。
據了解，這個「兒童人口時鐘」是吉田浩在2012年開發，因為受到美國「末日時鐘」的啟發，希望大大家警覺到少子女化的問題，「兒童人口時鐘」每年以日本政府公布的「人口推估數字」為基礎進行計算，每年都會在日本的5月5日兒童節前後，公布在高齡經濟社會研究中心的官網上。
「時間差」以巨大的速度縮減
日本政府總務省也公布資料，截至今年4月1日為止，未滿15歲兒童的人數為1401萬人，比較去年減少了33.6萬人，年減率百分之2.3，吉田浩根據總務省的資料來推估，以今年5月5日兒童節為計算「終點」，他推估全日本未滿15歲的兒童將減至1397萬9189人，如果以「年減率百分之2.3」為基準一直計算下去，到了西元2720年1月5日，日本未滿15歲的兒童將只剩下1個人。
再和「兒童人口時鐘」的歷史數字相比，2012年吉田浩剛設計出這個時鐘時，預計「日本未滿15歲兒童將只剩下1人」的「發生時間」為西元4147年，到了去年（2023年），「發生時間」提早為2821年10月27日，時隔1年的今年又變為2720年，「時間差」以巨大的速度縮減，吉田浩也呼籲日本政府應該打造一個完善，讓女性及高齡者也能就業的環境，打造一個讓所有人都能活躍其中的社會。
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