日本到2720年小孩數目只剩1個？　學者：恐創少子化滅國先例

日本東北大學教授吉田浩日前發表示，日本到了2720年「可能會只剩1位未滿15歲的兒童」，憂心忡忡指出日本國可能會變成第1個因為少子、少女而滅絕的國家。

公布「2024年版兒童人口時鐘」

吉田浩目前也身兼東北大學「高齡經濟社會研究中心」的主任，據《讀賣新聞》的報道，他近日公布「2024年版兒童人口時鐘」，表示這個「時鐘」的時針會不會往回走，取決於出生人數，如果人數不斷減少，指針就不會往回走，「說不定會變成世界第1個因為少子化滅絕的國家」。

據了解，這個「兒童人口時鐘」是吉田浩在2012年開發，因為受到美國「末日時鐘」的啟發，希望大大家警覺到少子女化的問題，「兒童人口時鐘」每年以日本政府公布的「人口推估數字」為基礎進行計算，每年都會在日本的5月5日兒童節前後，公布在高齡經濟社會研究中心的官網上。