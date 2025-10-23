日本前寫真女星出任政務官　民調八成年輕人支持高市早苗

日本首位女首相的高市早苗，在周三（22日）為內閣的副官及政務官進行任命，並在今日（23日）與官員合照。其中令網民關注，是環境省大臣政務官，44歲前日本寫真偶像的森下千里。而日本的民調指，在18至39歲的年輕群體，有達80%人表示支持高市早苗。
作為前寫真偶像的森下千里，在2019年從藝能界引退後，在去年參選國會成為當選為眾議院的自民黨議員。她在社交平台上表示：「被任命為環境大臣政務官，我很高興擔任這一職位。因為這與地區當前面臨的挑戰息息相關，當中包括氣候變遷、資源回收、熊害、大型太陽能發電廠問題以及可再生能源等。作為高市內閣成員，我將以高度的意識和危機感開展工作，確保將美麗的自然風光和安全生活條件能傳承給下一代。」
10月22日、閣議において高市内閣の大臣政務官が決定しました。高市総理は、大臣政務官に対して辞令交付を行った後、記念撮影を行い、初大臣政務官会合に出席しました。 pic.twitter.com/gCJZD8n3Lg— 首相官邸 (@kantei) October 23, 2025
4成人期待政策
日本《讀賣新聞》就表示，他們在周二至三（21至22日）進行全國的民意調查，當中支持高市早苗內閣的年齡層之中，以18至39歲最多，佔80%，比起前任石破茂時的15%有大幅提升，至於40至59歲也有75%人支持，比石破的29%亦大量增加，狀況與安倍晉三時期第2代內閣支持相約。至於支持的原因方面，有41%的受訪者表示期待高市的政策，另外有20%是因為沒有人比她好、有15%認為她有作為首相的領導能力等。而不支持的受訪者，原因最多是因為不支持以自民黨為中心的政權，之後不期待政策的有19%。
另外，高市早苗今日又與被北韓綁架的日本人家屬進行會議，她表示期望能夠早日與北韓領袖金正恩進行會談。高市下星期將會與訪日的美國總統特朗普（Donald Trump）會面，並會提及有關北韓綁架問題，尋求美方的協助。她表示：「基於歷屆政府採取的各種遊說，我打算利用自己領導能力，努力打開缺口。我準備好與金正恩總書記舉行會談。」