日本前寫真女星出任政務官　民調八成年輕人支持高市早苗

日本首位女首相的高市早苗，在周三（22日）為內閣的副官及政務官進行任命，並在今日（23日）與官員合照。其中令網民關注，是環境省大臣政務官，44歲前日本寫真偶像的森下千里。而日本的民調指，在18至39歲的年輕群體，有達80%人表示支持高市早苗。

作為前寫真偶像的森下千里，在2019年從藝能界引退後，在去年參選國會成為當選為眾議院的自民黨議員。她在社交平台上表示：「被任命為環境大臣政務官，我很高興擔任這一職位。因為這與地區當前面臨的挑戰息息相關，當中包括氣候變遷、資源回收、熊害、大型太陽能發電廠問題以及可再生能源等。作為高市內閣成員，我將以高度的意識和危機感開展工作，確保將美麗的自然風光和安全生活條件能傳承給下一代。」