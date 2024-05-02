日本前童星涉入籍華人被燒屍案被捕　與南韓籍疑兇先後落網

入籍日本的華人被殺人燒屍的案件，繼續有爆炸性的發展。日本警方在周二（4月30日）拘捕了兩名同為20歲的男子，分別是曾出演大河劇的前童星若山耀人以及南韓籍的男子姜光紀，據報二人就是收授自首男子平山綾拳指示處理屍體的兩名執行者。而二人之後一度潛逃大阪。
在上野經營食肆的入籍華人寶島龍太郎與太太寶島幸子被殺人燒屍的案件，本星期繼續有重要發現。當中的指示者，28歲的佐佐木光先在周日（4月28日）在沖繩縣落網後。日本警方表示，受平山指示負責處理屍體的兩名「酒友」，在周二先後在不同地方落網，他們同為20歲的若山耀人及姜光紀，在案發後一度逃到大阪潛逃，逗留數日後就分開行動，最終分別在千葉縣及神奈川縣落網，而二人被捕時身上僅餘數萬及十數萬日圓，警方估計二人可能將收到的報酬在大阪花掉。
日本警方調查指，若山與姜在上月16日的凌晨，駕駛了平山預備的私家車，將寶島夫婦帶到櫪木縣，其後焚燒屍體。二人今日被以非法處理屍體送到東京地方法院起訴。至於被指為主腦的佐佐木光，雖然供稱與死者夫婦並不認識，並且是受更上層人員委託。而日本媒體指，佐佐木在沖繩期間曾轉換酒店以避開追查，不過最終還是在計劃潛逃福岡前，在那霸機場被警察拘捕。警方指，4名被捕人當中，佐佐木供稱收受了1,500萬日圓作為報酬，之後佐佐木只拿取100萬日圓，其餘900萬給予平山，另外姜與若山就獲得餘下各250萬日圓。
若山被指演藝事業曾一片光明
最新被捕的兩名男子之中，若山耀人是曾經演出過大河劇的童星演員，在9歲時已經開始在藝能界演出。在2014年出演大河劇《軍師官兵衛》，擔當岡田准一的童年時期，同劇也有多位如中谷美紀及高橋充希等日本著名演員，更有指當時獲得中谷的喜愛，被認為是演藝路上有光明前途的童星。不過日本媒體指，若山在4年前退出演藝界，而其舊同學就指，若山之後曾紋身及染髮，被指感覺開始轉變。而讓同學意想不到，是4年後再見到同學名字時，已成為捲入殺人案的疑犯。