日本前童星若山耀人涉入籍華人被燒屍案被捕　與南韓籍疑兇先後落網

入籍日本的華人被殺人燒屍的案件，繼續有爆炸性的發展。日本警方在周二（4月30日）拘捕了兩名同為20歲的男子，分別是曾出演大河劇的前童星若山耀人以及南韓籍的男子姜光紀，據報二人就是收授自首男子平山綾拳指示處理屍體的兩名執行者。而二人之後一度潛逃大阪。

在上野經營食肆的入籍華人寶島龍太郎與太太寶島幸子被殺人燒屍的案件，本星期繼續有重要發現。當中的指示者，28歲的佐佐木光先在周日（4月28日）在沖繩縣落網後。日本警方表示，受平山指示負責處理屍體的兩名「酒友」，在周二先後在不同地方落網，他們同為20歲的若山耀人及姜光紀，在案發後一度逃到大阪潛逃，逗留數日後就分開行動，最終分別在千葉縣及神奈川縣落網，而二人被捕時身上僅餘數萬及十數萬日圓，警方估計二人可能將收到的報酬在大阪花掉。