日本前童星被刺殺案審結　控制狂前男友判囚18年

去年在日本橫濱市，發生的少女冨永紗菜被前男友用刀刺死事件。橫濱法院在今日（21日）裁定兇手，23歲的伊藤龍稀罪成並判囚18年。
案發時僅18歲的冨永紗菜，曾經是日本的童星並參演過舞台劇。在去年6月底，伊藤為與冨永復合而闖到冨永的家中，冨永在要求伊藤離開後並表示改到住宅外的停車處討論，然而就在冨永落樓後，被伊藤用刀刺向胸口、腹部等多處地方，最終失血過多死亡。伊藤在早前的審訊中，承認自己殺害冨永，又指自己當時覺得拿着刀要脅冨永就可以復合，但在冨永的拒絕之後，覺得沒有其他的選擇，而產生殺意並用刀刺死冨永。而死者的父母都有出庭作供，其中死者父親指對伊藤有極度的恨意，而死者母親就指希望伊藤用一生在承擔自己的罪行。
橫濱地方法院審理後，今日作出判囚18年的裁決。法官指出，伊藤有着很強烈的殺人意圖，又指他在盜竊菜刀的時候，就已經有將殺死冨永作為其中一個選項，並批評被告只顧自己的感受。
檢察官雖然提出判囚20年的處分，不過辯方指被告雖然多次表示要將死者殺害，但本來只普通的氣憤說話，又指殺人只出於突然，而被告最後亦自首，故希望將刑期減至15年。而法官最後採取了18年的刑期，被告在判刑前亦向死者家屬致歉。另外有關於被告盜竊菜刀及死者家中鎖匙的盜竊罪以及非法闖入死者住宅的罪行未判決。