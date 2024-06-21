日本前童星被刺殺案審結　控制狂前男友判囚18年

去年在日本橫濱市，發生的少女冨永紗菜被前男友用刀刺死事件。橫濱法院在今日（21日）裁定兇手，23歲的伊藤龍稀罪成並判囚18年。

案發時僅18歲的冨永紗菜，曾經是日本的童星並參演過舞台劇。在去年6月底，伊藤為與冨永復合而闖到冨永的家中，冨永在要求伊藤離開後並表示改到住宅外的停車處討論，然而就在冨永落樓後，被伊藤用刀刺向胸口、腹部等多處地方，最終失血過多死亡。伊藤在早前的審訊中，承認自己殺害冨永，又指自己當時覺得拿着刀要脅冨永就可以復合，但在冨永的拒絕之後，覺得沒有其他的選擇，而產生殺意並用刀刺死冨永。而死者的父母都有出庭作供，其中死者父親指對伊藤有極度的恨意，而死者母親就指希望伊藤用一生在承擔自己的罪行。