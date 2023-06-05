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國際
2023-06-05 16:00:00

日本前議員YouTuber東谷義和涉嫌恐嚇遭全球通緝　返國被捕

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記者陳怡伶／綜合報道

日前被日本參議院「開除」的51歲網紅參議員東谷義和（GaaSyy，ガーシー）因涉嫌在網路影音平台威脅名人等罪嫌遭日本警方通緝，並被撤銷護照，日本當局更對其展開全球通緝，而他4日傍晚隻身從滯留地阿拉伯聯合大公國搭乘飛機抵達日本成田機場，一下機就被重重警力包圍當場逮捕。

身穿淺藍色上衣的東谷義和涉嫌在網路影音平台威脅名人等罪嫌遭警方通緝，4日從阿拉伯聯合大公國飛抵成田機場時被警方當場逮捕。（圖／NNN）

2022年透過YouTube恐嚇綾野剛

《共同社》、《日本電視台》報道，東谷義和2022年透過YouTube直播，對包含演員綾野剛在內的3名著名人士與企業家威脅恐嚇，涉嫌違反《暴力行為法》（經常性威脅）以及強迫、損害名譽等罪嫌。東谷在2022年7月參院選舉比例代表中，從NHK黨（現改名為「政治家女子48黨」）首次當選。然而因為他從未出席過議會，3月15日在參院全體會議上被除名，東谷失去了議員的「不逮捕特權」，警方於除名翌日向東京地方法院申請逮捕令。

警方與外務省合作，對東谷發出護照沒收令，護照於4月失效，之後仍滯留阿拉伯聯合大公國的他則成為非法居留。日本警方同時聯合國際刑警組織（ICPO），對東谷發布全球通緝令，並於5月派遣調查人員前往東谷滯留的杜拜，邀請當地警察協助逮捕與搜查。東谷4日搭機返回日本，並於當地時間下午5點半左右（台灣時間下午4點半）抵達成田機場。日本警方則是早早就在現場準備。飛機降落後，待所有乘客都下機，東谷隨即被帶到另一個房間被當場逮捕。而他本人身穿淺藍色BALMAIN x POKÉMON名牌上衣，雙手被上銬，被十多名相關人員包圍，身後同時也被拴上牽引繩。面對大批媒體的守候，東谷義和神情自若還多次露出笑容，點頭與媒體致意。警方接下來將會正式針對其YouTube頻道收益金流等展開調查。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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