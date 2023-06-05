日本前議員YouTuber東谷義和涉嫌恐嚇遭全球通緝　返國被捕

日前被日本參議院「開除」的51歲網紅參議員東谷義和（GaaSyy，ガーシー）因涉嫌在網路影音平台威脅名人等罪嫌遭日本警方通緝，並被撤銷護照，日本當局更對其展開全球通緝，而他4日傍晚隻身從滯留地阿拉伯聯合大公國搭乘飛機抵達日本成田機場，一下機就被重重警力包圍當場逮捕。

2022年透過YouTube恐嚇綾野剛

《共同社》、《日本電視台》報道，東谷義和2022年透過YouTube直播，對包含演員綾野剛在內的3名著名人士與企業家威脅恐嚇，涉嫌違反《暴力行為法》（經常性威脅）以及強迫、損害名譽等罪嫌。東谷在2022年7月參院選舉比例代表中，從NHK黨（現改名為「政治家女子48黨」）首次當選。然而因為他從未出席過議會，3月15日在參院全體會議上被除名，東谷失去了議員的「不逮捕特權」，警方於除名翌日向東京地方法院申請逮捕令。

警方與外務省合作，對東谷發出護照沒收令，護照於4月失效，之後仍滯留阿拉伯聯合大公國的他則成為非法居留。日本警方同時聯合國際刑警組織（ICPO），對東谷發布全球通緝令，並於5月派遣調查人員前往東谷滯留的杜拜，邀請當地警察協助逮捕與搜查。東谷4日搭機返回日本，並於當地時間下午5點半左右（台灣時間下午4點半）抵達成田機場。日本警方則是早早就在現場準備。飛機降落後，待所有乘客都下機，東谷隨即被帶到另一個房間被當場逮捕。而他本人身穿淺藍色BALMAIN x POKÉMON名牌上衣，雙手被上銬，被十多名相關人員包圍，身後同時也被拴上牽引繩。面對大批媒體的守候，東谷義和神情自若還多次露出笑容，點頭與媒體致意。警方接下來將會正式針對其YouTube頻道收益金流等展開調查。

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