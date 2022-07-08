安倍晉三中槍｜背後3米遭散彈槍襲擊　41歲疑兇當場以殺人未遂被捕 (不斷更新)

【12:20更新】日本前首相安倍晉三，今早(8日)在奈良縣出席一個拉票活動期間遭遇槍擊，當地新聞稱安倍心肺功能停頓。

日本傳媒報道，安倍晉三今晨11時25分於奈良縣的近鐵大和西大寺車站前進行公開演說，現場約有30多人在場，期間出現兩發槍聲，安倍之後倒下。日本傳媒透露，政府消息人士表示安倍目前情況危殆，生命有危險。

報道表示，當時一名男子從距離安倍背後3米，以散彈槍發射兩槍襲擊，男子之後被日本保護要人組所制伏。奈良警方透露，以殺人未遂拘捕了一名40多歲的男子拘捕。日本傳媒表示，被捕男子年齡41歲，名為山上徹也，當時以膠帶將散彈槍包起。從影片見到，山上走前向安倍開槍後，鄰近的警員驚覺後隨即上前將其制伏。

男子3米後以散彈槍施襲

奈良市消防局到場後，指安倍陷入昏迷、心肺功能停止。報道表示，安倍需要即時接受AED及心肺復甦救援。當地警方指安倍受重傷，流血倒地，疑受槍傷，而警方仍在當地進行調查。

有目擊者接受訪問時表示，在安倍演說期間，疑聽到3下響聲，然後聽到有人呼叫「危險，找地方避難」，之後見到有煙，並見到有疑似保護要員的警察制伏一名「大叔」似的男子。

日本首相岸田文雄取消今日的拉票行程，並返回東京。而首相官邸成立特別對策室處理今次的事件。日本自民黨下午宣布，原定各地的參議院選舉投票傳媒說明會將會取消。