日本前首相田中角榮住宅起火　前外相田中真紀子在內4人疏散

日本前首相田中角榮的官邸，在今日（8日）發生火警，據報當時前日本外相，田中角榮長女的田中真紀子都在住宅之內，包括田中真紀子及其丈夫在內的4人需要疏散。
日本傳媒報道，在今日下午3時20分，在東京文京區目白台的一個公園，有人報警指「田中角榮家的方向有煙冒出」。日本警視廳隨即派員到場，發現已故日本首相田中角榮的故居地址內有建築物起火。警方指，在發生火警時田中角榮的長女，前外相的田中真紀子及其丈夫前防衛大臣田中直紀都在屋內，其後田中真紀子夫婦在內4人疏散。
田中真紀子稱忘了點香所致
現場是日本JR目白站以東1.4公里，被稱為「目白御殿」的田中角榮舊居。報道指截至下午5時，住宅內的一幢二層建築物，其一及二樓部份約有800平方米被焚燒，另外南面的叢林亦有10平方米被燒。田中真紀子接受日本《朝日新聞》電話訪問時表示：「一切都被燒了，我是忘了在佛壇點着了線香。之後我就發現起火。」田中真紀子表示自己與丈夫沒有受傷。
田中角榮在1972年出任日本首相，其後出訪中國，並與中國建立外交關係，不過在兩年後因為政治醜聞下台。其女兒田中真紀子在2001年曾出任日本的外相，是日本首位女外相。
【文京区で火災 旧田中角栄邸が炎上中】— 事件速報 (@tokyoaccident) January 8, 2024
ーー目白御殿 建物が炎に包まれるーー
文京区目白台1丁目19番、早稲田駅の北側、護国寺駅の南西で火災が発生しています。田中角栄元首相の旧自宅である目白御殿から炎が勢いよく上がっています。#火事 #消防車 #サイレン #ヘリpic.twitter.com/Bh68EA23dQ