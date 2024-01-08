日本前首相田中角榮住宅起火　前外相田中真紀子在內4人疏散

日本前首相田中角榮的官邸，在今日（8日）發生火警，據報當時前日本外相，田中角榮長女的田中真紀子都在住宅之內，包括田中真紀子及其丈夫在內的4人需要疏散。

日本傳媒報道，在今日下午3時20分，在東京文京區目白台的一個公園，有人報警指「田中角榮家的方向有煙冒出」。日本警視廳隨即派員到場，發現已故日本首相田中角榮的故居地址內有建築物起火。警方指，在發生火警時田中角榮的長女，前外相的田中真紀子及其丈夫前防衛大臣田中直紀都在屋內，其後田中真紀子夫婦在內4人疏散。