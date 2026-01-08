日本前首相菅直人患失智症　完全忘掉311大地震執政記憶

曾於2011年日本311地震期間，擔任首相的日本前民主黨黨魁菅直人，證實罹患失智症，他的妻子對外證實，菅直人日常生活已需要他人協助，但強調他目前生活平穩、情緒安定。

日媒《FLASH》報道，4日下午，記者造訪位於東京菅直人自宅，其妻菅伸子接待時以略帶玩笑的語氣形容丈夫現況：「菅現在啊，是進入『涅槃』的狀態了。」菅伸子表示，丈夫雖行動需拐杖，但精神狀況平穩，稍後，正在屋內休息的菅直人也短暫現身，面帶笑容加入喝茶時間，主動說道「我也想喝點」。