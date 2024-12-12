日本前AV女優謀殺富商獲判無罪　法庭稱有合理懷疑但證據不足

在日本引起關注的「紀州唐璜」謀殺案，今日（12日）在和歌山縣地方法院作出一審裁決。法院指出雖然前AV女優的須藤早貴有殺害丈夫野崎幸助的合理懷疑，但是因為檢方提供的證據不足而獲判無罪。

這宗被稱為「紀州唐璜」謀殺案的案件發生在2018年5月24日，自稱為「紀州唐璜」的77歲富商野崎幸助，被發現在家中大宅的2樓房間暴斃，在驗屍後證實野崎是因為攝取過量的興奮劑致死。檢察廳在2021年起訴當時與野崎結婚僅3個月，現年28歲的前AV女優須藤早貴。案件控方一直沒有直接的證據證明須藤直接落藥毒殺野崎，但是在野崎死亡的3個小時間，只有野崎與須藤二人在大宅，因此也僅得須藤有可能落藥。而控方的證人也證明在事前須藤曾購買大量興奮劑。