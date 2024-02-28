日本動物園出售河狸木雕藝術品　一上架就售罄(有片)

日本一間動物園發現園裡的河狸很喜歡咬木頭，甚至咬到木頭有點「藝術氣息」，便忽發奇想，將河狸咬過的木頭當成藝術品放到紀念品店賣，價錢亦非常平民化，詎料河狸藝術品非常好賣，每次上架都被旅客一掃而空，園方都想不到原來很多民眾都喜歡河狸雕刻作品。

日本長崎BIO PARK動物園的河狸很喜歡咬展區內的木頭，但職員發現，每一顆木頭都被咬得各有「風格」，形態非常獨特，就忽發奇想決定把河狸咬過的木頭放到紀念品店賣，卻意料之外的好賣，原來不少遊客都想把「藝術家」河狸的作品買回家。