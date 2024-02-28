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國際
2024-02-28 12:34:00

日本動物園出售河狸木雕藝術品　一上架就售罄(有片)

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日本動物園出售河狸木雕藝術品，一上架就售罄。(X)

日本動物園出售河狸木雕藝術品，一上架就售罄。(X)

日本一間動物園發現園裡的河狸很喜歡咬木頭，甚至咬到木頭有點「藝術氣息」，便忽發奇想，將河狸咬過的木頭當成藝術品放到紀念品店賣，價錢亦非常平民化，詎料河狸藝術品非常好賣，每次上架都被旅客一掃而空，園方都想不到原來很多民眾都喜歡河狸雕刻作品。

日本長崎BIO PARK動物園的河狸很喜歡咬展區內的木頭，但職員發現，每一顆木頭都被咬得各有「風格」，形態非常獨特，就忽發奇想決定把河狸咬過的木頭放到紀念品店賣，卻意料之外的好賣，原來不少遊客都想把「藝術家」河狸的作品買回家。

職員發現，每一顆木頭都被咬得各有「風格」，形態非常獨特。(X) 顧客：每次看它(木頭)，都會聽到咬木頭的聲音，令人會心微笑。(X)

河狸需要咬木頭磨牙

園方表示，河狸的門牙相當鋒利，由於牠們需要磨牙，因此，園方經常將圓木給河狸啃咬，後來發現每一顆木頭都被河狸咬得形態各異，有些甚至很像木雕藝術品，就決定放到周邊展示區，以一顆2,000日圓(104港元)賣出，卻能吸引人潮搶購一空，令園方相當意外。有顧客更一曬所買得的河狸藝術品，表示：「每次看它(木頭)，都會聽到咬木頭的聲音，令人會心微笑」。

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