日本動物園出售河狸木雕藝術品　一上架就售罄(有片)

日本一間動物園發現園裡的河狸很喜歡咬木頭，甚至咬到木頭有點「藝術氣息」，便忽發奇想，將河狸咬過的木頭當成藝術品放到紀念品店賣，價錢亦非常平民化，詎料河狸藝術品非常好賣，每次上架都被旅客一掃而空，園方都想不到原來很多民眾都喜歡河狸雕刻作品。
日本長崎BIO PARK動物園的河狸很喜歡咬展區內的木頭，但職員發現，每一顆木頭都被咬得各有「風格」，形態非常獨特，就忽發奇想決定把河狸咬過的木頭放到紀念品店賣，卻意料之外的好賣，原來不少遊客都想把「藝術家」河狸的作品買回家。
河狸需要咬木頭磨牙
園方表示，河狸的門牙相當鋒利，由於牠們需要磨牙，因此，園方經常將圓木給河狸啃咬，後來發現每一顆木頭都被河狸咬得形態各異，有些甚至很像木雕藝術品，就決定放到周邊展示區，以一顆2,000日圓(約104港元)賣出，卻能吸引人潮搶購一空，令園方相當意外。有顧客更一曬所買得的河狸藝術品，表示：「每次看它(木頭)，都會聽到咬木頭的聲音，令人會心微笑」。
現在アメリカビーバーが齧った木を販売してます。— 長崎バイオパーク公式 (@ngsbiopark) February 18, 2024
ビーバーが一本一本丹精込めて、歯作りしてます。
これを持って歩けば目立つこと間違いなし！！🦫
一本2000円。
サイズはまちまちで、大きかったり、小さかったり。
売店にて配送可能。
是非買ってみてね🦫 pic.twitter.com/KiA9PYNiO4